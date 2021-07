Aveyron - 13e édition de la Foire aux Vins de Marcillac

13e édition de la Foire aux Vins de Marcillac, un rendez-vous « anniversaires » !

Le 13 août 2021, à partir de 16:00 la Foire aux Vins de Marcillac se déroulera sous le signe des décennies célébrées ! En plus d’offrir un 13ème rassemblement aux habitués et curieux des vins de la région, l’AOP Marcillac fête ses 30 ans. Pour que la fête soit encore plus belle, l’IGP Aveyron et 3 autres AOC (Estaing, Côtes de Millau et Entraygues-Le Fel) se joignent à cet évènement. Ces 3 dernières en profiteront pour célébrer leurs 10 ans.

L’édition 2021 de la Foire aux Vins de Marcillac, adaptée au contexte sanitaire n’en sera pas moins festive puisque l’AOP célèbre ses 30 ans ! Organisée le vendredi 13 août par les vignerons de l’AOP Marcillac, la mairie de Marcillac, la Chambre d'Agriculture, la FDVQA, ainsi que l’Office du Tourisme, la célébration se déroulera de 16:00 à 22:30 sous les platanes de la place centrale du village. Dans le cadre de cette fête bachique, les domaines feront déguster leurs vins accompagnés d’assiettes gourmandes. L’occasion pour les amateurs de vins néophytes ou confirmés de partager un instant privilégié avec ceux qui font vivre le terroir du Sud-Ouest. Plus encore, une cérémonie d’intronisation de vignerons, animation musicale et feux d’artifices animeront ce rendez-vous incontournable.

Informations pratiques :

- Le rassemblement aura lieu sous les platanes de Marcillac le 13/08/2021 16:00 à 22:30

- Des verres de dégustation à 3€ l’unité seront en vente

- Le pass sanitaire sera exigé à l’entrée de l’événement