Sète - Remise des diplômes aux étudiant(e)s en soins infirmiers de la promotion 2018-2021

Cérémonie de remise des diplômes aux étudiant(e)s en soins infirmiers de la promotion 2018-2021 le 9 juillet 2021

Ils sont devenus infirmiers diplômés d’Etat au terme de trois années de formation dont deux d’entre elles ont été scandées par différentes étapes de contraintes majeures dans le contexte difficile de la crise sanitaire que nous vivons.

Ils ont poursuivi leur chemin d’apprentissage, balayé les obstacles, vécu l’hybridation des enseignements, prêté main forte aux professionnels de santé auprès des personnes soignées et des résidents, sans faillir, malgré des moments de doute et d’isolement parfois.

Il faut dire qu’ils ont été accompagnés par une équipe pédagogique persévérante qui a eu à cœur de les guider vers la réussite malgré les obstacles ; une équipe expérimentée, compétente, réactive et créative qui a parfois œuvré dans l’ombre sans relâche, toujours en veille, pour prévenir le risque de décrochage et assurer un accompagnement adapté au contexte de crise sanitaire, en multipliant les moments de suivi pédagogique collectifs et individuels en distanciel et en présentiel lorsque cela était possible, pour répondre à leurs attentes.

Nous lui adressons un grand merci ainsi qu’à l’équipe administrative et logistique venue en appui.

Un grand merci également aux professionnels de proximité, tuteurs, maîtres de stage qui ont accueilli les étudiants infirmiers dans le cadre de l’enseignement clinique et notamment aux Hôpitaux du Bassin de Thau lorsqu’il a fallu redéployer les affectations en stage.

Nous félicitons les 50 étudiants (taux de réussite de 91%) d’avoir atteint leur objectif de professionnalisation et leur souhaitons de bonnes vacances !