Hautes-Pyrénées - L'heureux retour du Festival du Madiran

Depuis 1983, le Festival du Madiran est le rendez-vous estival et festif incontournable dans le vignoble des appellations Madiran et Pacherenc du Vic Bilh. Pendant deux jours (les 14 et 15 aout), les vigneronnes et vignerons de l’Appellation sortent le grand jeu pour célébrer les retrouvailles avec les amateurs de vins.

Pour cette édition 2021, adaptée au contexte sanitaire, le Festival du Madiran est placé sous le signe de la diversité : des vins biologiques, conventionnels, rouges ou blancs seront proposés au bar à vins collectif des vignerons et accompagnés par des tapas cuisinés par le Comité des fêtes de Madiran… le tout rythmé par des bandas. Mais ce n’est pas tout ! Des activités inédites seront également proposées le dimanche : des balades commentées des vignobles, des escape game au domaine, des dégustations en musiques et jeux concours. Chacun pourra ainsi trouver son bonheur dans une ambiance des plus conviviale.

« Pour la deuxième année consécutive, les vignerons ont dû s’adapter au contexte sanitaire, souhaitant malgré tout célébrer cet événement afin de proposer aux visiteurs, vacanciers, épicuriens, de venir découvrir ou redécouvrir les vins de nos appellations en rencontrant les vignerons. » Pascal Savoret, le président du syndicat de l'appellation Madiran-Pacherenc

Samedi 14 aout

Bar à vins & Tapas de 18h30 à minuit au parc du Prieuré

Réservation gratuite mais obligatoire (places limitées) à contact@madiran-pacherenc.com

Dimanche 15 aout

Messe des vignerons

Rendez-vous dans les domaines avec des visites et animations

-> programme détaillé : https://madiran-pacherenc.com/blog/2021/07/16/festival-du-madiran-2021-programme-detaille-degustation-de-vins-et-autres-festivites/