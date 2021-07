Occitanie - La Région, la Croix Rouge, l'ARS et la Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air s'associent pour accélérer la vaccination en Occitanie

La Région, la Croix Rouge, l'ARS et la Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air s'associent pour accélérer la vaccination en Occitanie

Face à la contagiosité et à la rapidité avec laquelle se propage le variant DELTA, la Région Occitanie a souhaité accélérer la vaccination sur son territoire et faciliter son accès au plus grand nombre. Elle lancera ainsi à partir du mois d'août un dispositif de vaccination mobile à destination des touristes se trouvant sur le littoral occitan.

Avec 4 départements ayant dépassé le seuil d'alerte, l'Occitanie est en première ligne face à la montée du variant DELTA. En cette période estivale, la Région prend les mesures nécessaires pour protéger ses habitants, les professionnels du tourisme et donner les moyens aux vacanciers présents sur le littoral de se faire vacciner. C'est pourquoi, grâce à la création d'un partenariat avec la Croix Rouge, l'ARS et la Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air, elle mettra en place durant les mois d'août et septembre, une campagne de vaccination dans les campings du littoral occitan, avec la mobilisation de 3 à 4 équipes mobiles.

« Parmi les premières destinations touristiques de France, l'Occitanie accueille cet été un nombre important de vacanciers venus de toute la France. Face à la propagation inquiétante du variant DELTA, j'ai souhaité que la Région prenne toute sa part dans la vaccination massive de la population. C'est tout le sens de ce partenariat que nous réalisons avec la Croix Rouge, l'ARS et la Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air, qui va nous permettre de toucher les gens directement sur leur lieu de vacances et offrir ainsi à ceux qui le souhaitent une solution de facilité pour se faire vacciner. Dans cette course contre la montre que nous avons engagé contre le virus, nous devons agir collectivement et offrir des solutions de proximité. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons aborder sereinement la rentrée », a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Dès le mois de janvier la Région s'est mobilisée pour faciliter l'accès aux centres de vaccination : numéro vert pour réserver gratuitement un service de transport à domicile et gratuité sur l'ensemble du réseau liO Train. En parallèle elle a également lancé Proxivaccin, dispositif mobile qui a déjà permis de délivrer près de 12 000 doses dans les zones rurales de la région à destination des populations à mobilité réduite. Dès cet été, le dispositif sera renforcé avec notamment la mise en circulation d'un deuxième camion mobile et de nouveaux rendez-vous dans les territoires ruraux d'Occitanie.