Montpellier - L'association ONE VOICE et le COLBAC réclament la fin des corridas en France

L’association ONE VOICE et le COLBAC ont manifesté, samedi 10 juillet, sur la place de la Comédie à Montpellier, pour demander la fin des corridas.

ONE VOICE milite en France et dans le monde entier pour les droits des animaux. À travers des investigations et de nombreuses campagnes, elle lutte contre toutes les violences infligées aux animaux.

Samedi 10 juillet, l’association a organisé une action coordonnée dans plusieurs grandes villes en France ( Paris, Lille, Lyon, Nice, Strasbourg, Aix en Provence…) pour dénoncer la corrida et les écoles taurines. Le COLBAC, qui a pour objectif la fin des corridas à Béziers, et l’association antispéciste Alliance Ethique, se sont mobilisés pour soutenir la manifestation de Montpellier. Eddine Ariztegui, adjoint au Maire de Montpellier, délégué au bien-être animal, et élu du Parti animaliste, était également présent pour demander la fin des corridas sur tout le territoire.

Prises de paroles :

Au cours de la manifestation qui a informé les passants avec des tracts et des panneaux, Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC, a rappelé : « La corrida est interdite en France en raison de sa cruauté envers l'animal (art.521-1 du Code pénal ), sauf dans 12 départements où elle est autorisée au nom de la tradition, malgré la cruauté. Pourtant, la tradition ne supprime pas la sensibilité des taureaux à la douleur ; ce qui est cruel dans une ville non taurine, l'est tout autant dans une ville dite taurine ! La corrida doit être interdite partout en France ».

Eddine Ariztegui a dénoncé les élus locaux qui subventionnent la corrida, alors que 8 Français sur 10, dans les régions taurines, sont opposés à cette pratique. Depuis sa création en 2016, le Parti animaliste demande l'abolition de la corrida.

ONE VOICE a également sensibilisé à la question des enfants qui doivent être protégés de la violence des scènes de corrida. Dans les écoles taurines, ils ne sont plus simplement spectateurs ; ils deviennent auteurs d’actes de cruauté, puisque ils sont entraînés à tuer des veaux, dès l’âge de 13 ans, avec une épée .

« Une pratique qui implique la mort lente et douloureuse d’un animal est injustifiable, et les mises à mort publiques d’animaux n’ont plus leur place dans notre société » conclut le COLBAC qui appelle à une grande mobilisation le 14 août à Béziers, pendant la féria, à laquelle participera Hélène Thouy, co-présidente du Parti animaliste et candidate à l'élection présidentielle 2022.