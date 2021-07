France - Reprise épidémique : les annonces d'Emmanuel Macron !

Les annonces d'Emmanuel Macron ce 12 juillet 2021 !

Emmanuel Macron s’est s'adressé aux Français ce lundi à 20 heures et a présenté les nouvelles mesures contre le très contagieux variant Delta du Covid-19. On fait le point sur toutes les infos et les annonces du président de la République

« Nous avons réussi à maitriser l'épidémie et à revivre à nouveau notamment grâce aux efforts exceptionnels des soignants et grâce à votre civisme à tous. Nous pouvons être fiers de cela. Notre pays est confronté à une reprise forte de l'épidémie, sur la métropole comme dans les Outre-Mer. (…) Notre croissance devrait s'établir à 6% en 2021. En 2020, 300.000 emplois ont été supprimés à cause du coronavirus. Depuis le 1er janvier 2021, 187.000 emplois ont été recréés. (…) Pour nous protéger, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Notre pays est confronté à une reprise épidémique, j’appelle solennellement tous les Français à se faire vacciner. »

Les soignants et tous ceux au contact des personnes fragiles auront l’obligation d’être vaccinés d’ici le 15 septembre, sous peine de sanctions. Neuf millions de doses de vaccins sont disponibles en France actuellement.

MISE À JOUR À 21h45 : "A partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé", a déclaré Olivier Véran.

L’état d'urgence sanitaire et un couvre-feu sera déclaré à la Réunion et en Martinique.

Dans l'Hexagone, dès cette semaine, les contrôles aux frontières seront encore renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risques.

Dès le 21 juillet 2021, le Pass Sanitaire sera obligatoire pour tous les événements ou lieux rassemblant de plus de 50 personnes comme les parcs d'attraction. Il ne concernera que les Français âgés de plus de 12 ans.

Le 1er août, le Pass Sanitaire sera étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux, bars, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, cinémas, trains et avions.

Emmanuel Macron estime qu'il faudra se poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français, très bientôt… Si la vaccination des Français n'augmente pas suffisamment, il faudra se poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français.

Des campagnes de vaccination spécifiques seront déployés dans les établissements scolaires dès la rentrée

Les tests PCR de confort seront payants à partir de l'automne, sauf prescription médicale.

Partout, nous aurons la même démarche, reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous.

Emmanuel Macron confirme sa volonté de réformer le régime des retraites, avec la suppression des 42 régimes spéciaux. L'âge de départ à la retraite doit être plus tardif. Mais, il ne lancera pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle.