Saint-Lary - Soulan - Traversée des Pyrénées de Jérémie Soulère (militaire blessé) les 11-12 juillet à Saint-Lary Soulan

Hautes-Pyrénées, le 05 juillet 2021 – Harmonie Mutuelle s’engage auprès des acteurs du handisport pour changer le regard de la société sur le handicap, promouvoir l’inclusion et le rebond. A ce titre, la 1ière mutuelle santé de France est partenaire de l’évènement La 48, qui organise la traversée des Pyrénées de Jérémie Soulère, un militaire blessé lors d'une intervention de maintenance sur un véhicule blindé.

L’occasion pour Harmonie mutuelle de proposer des ateliers de prévention le lundi 12 juillet à Saint-Lary Soulan (65).

JÉRÉMIE SOULÈRE MILITAIRE BLÉSSE EN MISSION AU MALI

Jérémie Soulère, originaire de Grust dans les Hautes-Pyrénées est militaire. Il a gravement été touché à l’œil lors d’une opération au Mali, le 10 mai 2020. Aujourd’hui, il se bat pour se reconstruire et retrouver sa vie d’avant.

En effet, le sportif aguerri et passionné par les sommets, se lance le challenge de traverser les Pyrénées par le GR10 en 48 jours. Il souhaite relever ce défi afin de sensibiliser l’opinion publique sur ces femmes et ces hommes militaires blessés physiquement et psychologiquement, qui devraient être soutenus à la hauteur de leur engagement et de leurs valeurs. Mais c’est aussi dans un objectif plus personnel qu’il effectue cette traversée : se reconstruire.

Motivé et déterminé, Jérémie effectuera ce défi accompagné par des coéquipiers de son régiment qui se relaieront à ses côtés pour participer à cette aventure montagnarde extrême.

HARMONIE MUTUELLE PARTENAIRE DE LA 48

Les équipes et les élus d’Harmonie Mutuelle se mobilisent autour du projet de Jérémie Soulère, qui est parti d’Hendaye le 23 juin dernier, journée nationale d’hommage aux blessés de l’armée de Terre (JNBAT). Cette aventure humaine et sportive le conduira, après 42 étapes, à Banyuls-sur-Mer le 11 août, après 48 jours de défi sportif.

Lien Facebook pour suivre le parcours de Jérémie : https://www.facebook.com/la48Pyrenees/

Harmonie mutuelle soutient cet événement : ses collaborateurs et élus seront présents les dimanche 11 et lundi 12 juillet lors du passage de Jérémie à Saint-Lary Soulan. Ils invitent les habitants et vacanciers à venir à la rencontre de Jérémie lors de ces deux journées :

Dimanche 11 juillet : sur le sentier du GR10 à la rencontre de Jérémie et de ses coéquipiers

Le parcours débutera au lac d’Aumar à 2193 m d’altitude. L’objectif est d’arriver au col de Madamète à 2 509 m d’altitude, qui offre une vue imprenable sur le massif du Néouvielle et sur le Pic du Midi. Le dénivelé positif est de 316m et le temps de montée est estimé à 1h30. Le terrain est un sentier bien marqué, avec parfois quelques rochers stables et sans difficulté.

L’itinéraire longera le lac d’Aubert, le lac d’Aumar etle Gourg de Rabas, avant d’accéder au col. Des pauses pourront se faire à proximité des lacs.

A partir du col, des variantes pourront être proposées à ceux qui le souhaitent, en particulier l’ascension du pic de Madamète à 2657 m. pour une vue panoramique sur le secteur.

La redescente se fera par le même itinéraire.

Le point de rendez-vous s’effectuera au Parking du lac d’OREDON le dimanche 11 juillet à 9h30. Pour s’y rendre, il faut Prendre la vallée d’Aure jusqu’à SAINT LARY SOULAN par la D929. A SAINT LARY SOULAN poursuivre sur la D929 en direction d’ARAGNOUET. A FABIAN, devant le Relais du Néouvielle, prendre à droite direction OREDON par la route des lacs, en poursuivant sur la D929. A 9 kms environ sur la D929, prendre à droite par la D177 pour arriver à OREDON. Passer sur le barrage en voiture et se garer sur le parking. De là, une navette obligatoire vous déposera au lac d’Aumar, départ de la randonnée.

Pour tous renseignements sur place : Christine VAZQUEZ – tél : 06.72.58.90.09

Lundi 12 juillet : des animations de prévention santé

Le lendemain lundi 12 juillet : des animations de prévention santé seront proposées par Harmonie Mutuelle sur le parking du téléphérique. Au programme : prévention solaire, sensibilisation à la maladie de Lyme assurée par l’association France Lyme, secours et sécurité en montagne expliqués par les CRS Pyrénées, ou encore alimentation et hydratation en montagne par l’Office Départemental des Sports de Tarbes.