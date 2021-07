Hérault - Interdiction toute l'année sur l'ensemble du Département de l'Hérault afin de prévenir les incendies.

[PRÉVENTION]

Afin de lutter contre les incendies

Cette mesure est en vigueur pour préserver la qualité de l’air, en évitant la libération de gaz toxiques et de particules fines, pour ne pas gêner le voisinage avec de la fumée abondante ou des odeurs et surtout ne pas être à l’origine, par inadvertance, d’un éventuel départ de feu.

Seuls les professionnels agriculteurs, les forestiers et les particuliers soumis aux obligations légales de débroussaillement (50m autour de son habitation et 10m de part et d’autre de son chemin d’accès) situés à plus de 200m d’une zone sensible peuvent brûler leurs végétaux de manière extrêmement responsable, en évitant la période de fortes chaleurs.

En cas de non-respect de cette réglementation, les personnes s’exposent à une lourde amende, pouvant s’élever jusqu’à 450 €.

Il existe trois alternatives au brûlage des végétaux : le compostage, le broyage ou encore le transport en déchèterie pour recyclage.

Egalement, il est strictement interdit de jeter son mégot de cigarette par la fenêtre de son véhicule sous peine de sanctions https://www.herault.gouv.fr/.../Incendies-tous-responsables