Mèze - Une « brigade bleue » pour la lagune de Thau

Une « brigade bleue » pour la lagune de Thau

Sète agglopôle Méditerranée vient de déployer une « brigade bleue » de la lagune de Thau.

Ce tout nouveau dispositif a été officiellement présenté le 8 juillet à Mèze, en présence d’Henry Fricou, maire de Mèze, vice-président de SAM, Yves Michel, vice-président de SAM délégué au cycle de l’eau et Laurence Magne, vice-présidente de SAM déléguée aux déchets.

L’équipe de cette brigade nautique a pour mission, tout au long de l’année, de réaliser le nettoyage systématique des berges, de promouvoir et accompagner les actions citoyennes de ramassage des déchets, de contrôler les exutoires d’eaux pluviales et les débouchés des ruisseaux, de repérer les éventuelles pollutions et d’alerter les autorités compétente. Elle aura aussi un rôle de sensibilisation du public, des touristes ou des professionnels de l’étang à la protection et la préservation de ce milieu particulièrement sensible.

La brigade bleue est dotée d’une embarcation à fond plat et d’un véhicule utilitaire pour les interventions terrestres.

Présence de déchets en bord de lagune, suspicion de pollution… la brigade bleue intervient aussi sur signalement citoyen au N° 04 67 46 47 20 (service déchets de Sète agglopôle)