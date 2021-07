Sète - Une cellule de veille élargie pour le territoire

Une cellule de veille élargie pour le territoire

Le 1er juillet 2021, une cellule de veille élargie aux 14 communes du territoire, s’est réunie sous la houlette de François Commeinhes, Président du Conseil intercommunal de Sécurité et de Prévention (CISP), de Madame Darmon, Sous-préfète de l’Hérault et de M. Sabater Bono, Procureur adjoint de la République près du tribunal de Montpellier.

48 membres étaient présents comprenant les Maires du bassin de Thau et les forces de sécurité du territoire, ils ont évoqué certaines problématiques identifiées par les maires et ont initié ensemble une stratégie pour coordonner les actions et apporter des solutions concrètes et partenariales.

La transmission d’informations est essentielle au sein de ces cellules, tout autant que la concordance des forces de sécurité du territoire et des élus. Ce dispositif a fait ses preuves au sein du CISP, il va poursuivre dans cette voie pour améliorer la tranquillité des citoyens.