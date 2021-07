Nîmes - Faites-vous vacciner sur le Tour de France dès ce jeudi à Nîmes

Faites-vous vacciner sur le Tour de France dès ce jeudi à Nîmes

Face à un variant plus contagieux, vaccination et dépistage sont les bons réflexes de l'été.

C'est une course... comme celle du Tour de France qui arrive en Occitanie. A chaque étape, venez-vous faire vacciner. Rendez-vous à Nîmes dès demain : un dispositif renforcé par la présence de

l’hôpital mobile du CHU de Toulouse, pour proposer la vaccination non-stop toute la journée.

Le bon moment pour l’étape vaccination, c’est maintenant. Dans chaque territoire, tous les acteurs de la vaccination sont mobilisés pour accueillir le plus grand nombre. Cette mobilisation est renforcée pour aller à la rencontre du public du Tour de France qui arrive dans notre région.

A chaque étape du Tour, il est possible de se faire vacciner. Un vaccibus des sapeurs-pompiers de toute la France est présent au sein de la caravane du Tour. En Occitanie, ce dispositif va prendre encore plus d’ampleur, grâce à la mobilisation des équipes du CHU de Toulouse qui vont déployer dans 4 villes d’arrivée leur véhicule de type « hôpital mobile » aux dimensions XXL (environ 85 m2) pour accueillir jusqu’à 500 candidats à la vaccination par jour.

Ce véhicule Shelter est habituellement dédié à la médecine de catastrophe : il s’agit de l’unité mobile de décontamination du CHU de Toulouse et du Centre de réponse à la catastrophe co-piloté par la préfecture (UMDEO – Unité de décontamination Europe Occitanie). Grâce à la réactivité des équipes du SAMU31 / CHU de Toulouse, il est particulièrement utile pour des opérations de dépistage et de vaccination de grande ampleur : Il était encore mobilisé ces derniers jours sur l’un des sites Airbus à Toulouse, pour mener ces opérations auprès d’environ 5000 salariés en quelques jours.

Ce jeudi 8 juillet 2021, pour profiter de l’étape du Tour en se faisant vacciner, il suffit de se présenter sur ce dispositif événementiel qui sera implanté au village d’arrivée, sur le parking du centre commercial des 7 collines à Nîmes. De 10h à 18h, l’accueil y sera assuré par une vingtaine d’étudiants en santé (Université Toulouse 3). Se présenter sur place avec carte vitale et pièce d'identité.

Cette opération sera reconduite lors des arrivées d’étapes à Carcassonne (09/07), Quillan (10/07) puis Luz Ardiden (15/07). Le dispositif itinérant «Proxivaccin » déployé avec la Région Occitanie, l’ARS et le CETIR (Centre Européen des Technologies de l’Information en Milieu Rural) sera quant à lui présent à l’arrivée de l’étape du 14 juillet à Saint Lary Soulan pour proposer la vaccination à toutes les personnes qui le souhaitent sur place.

L’ARS Occitanie tient à saluer la mobilisation collective de tous les partenaires de la vaccination en Occitanie, et notamment celle des acteurs de ces dispositifs itinérants qui facilitent l’accès à la vaccination pour tous, au cœur du Tour de France.