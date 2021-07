Sète - Accès à la zone piétonne : le dispositif évolue

Accès à la zone piétonne : le dispositif évolue

Afin de confirmer la stratégie d’apaisement du cœur de ville voulue par la municipalité, le dispositif d’accès à la zone piétonne va évoluer à partir du jeudi 8 juillet.

Autour des Halles :

Premier changement autour des Halles : les bornes, qui fermaient jusqu’à présent l’accès à partir de 10 h 30, seront levées 24 H/24 et 7 J/7.

Le périmètre concerné va de la mairie à la place Aristide Briand.

Un ticket horodaté sera distribué pour permettre un stationnement de 30 minutes aux ayants droit à côté de leur habitation ou zone de livraison. Les entrées pourront s’effectuer par la rue Gambetta et également par la rue du 8 mai 1945, où le totem d’accès est désormais en fonction. En cas de dépassement ou d’absence de ticket, une contravention de 35 € pour stationnement gênant pourra être délivrée. Les autorisations d’accès sont modifiées comme suit :

Riverains avec garage : accès permanent autorisé

Riverains sans garage : accès autorisé de 19 h à 10 h le lendemain

Livreurs : accès autorisé de 4 h à 10 h du matin

Commerçants des Halles : accès autorisé de 4 h à 10 h et de 14 h à 19 h (stationnement uniquement autorisé dans la rue des Halles)

Commerçants sédentaires : accès autorisé de 4 h à 10 h et de 18 h 30 à 19 h 30

A noter qu’un stationnement d’une heure est autorisé pour les étaliers. Les services publics ou de secours comme les personnels médicaux, les transports de fonds ou encore les forces de l’ordre conservent un droit d’accès sur appel depuis les bornes. Les piétons restent prioritaires sur tous les véhicules dans la zone.

Sur le quai Suquet :

Le quai Suquet va connaître les mêmes changements, à partir du jeudi 8 juillet. Les bornes d’accès seront fermées en permanence et le stationnement sera limité à 30 minutes pour les ayants droits. Seule différence, l’accès se fera sans ticket.

Enfin, dans le cadre de la piétonnisation estivale mise en place par la Ville au 1er juin, le quai Lemaresquier et la rue Lazare Carnot seront fermés à la circulation du lundi au vendredi de 19 h à 4 h et du samedi soir 19 h au lundi 4 h. Sur cette zone, les riverains avec garage conservent un accès permanent et les autres ayants droit un accès de 4 h à 10 h.