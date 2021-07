Sérignan - Deux champions de France dans la même ville, ça se fête !

Deux champions de France dans la même ville, ça se fête !

Laury Perez, championne de France de BMX freestyle, et Anthony Jeanjean, champion de France et d’Europe, lui aussi en BMX freestyle, ont été reçus hier à l’Hôtel de ville. Ces jeunes Sérignanais, tous deux licenciés au club Passion BMX Serignan, portent haut et loin les couleurs de leur ville.

En cette fin de saison sportive, le Maire Frédéric Lacas et de nombreux élus de la ville ont tenu à les féliciter personnellement pour leurs palmarès, mais aussi les remercier pour le bon esprit avec lequel ils transmettent leur passion aux petits sportifs du club et pour l’exemple qu’ils sont devenus.

Anthony Jeanjean représentera la France… et Sérignan ! aux Jeux olympiques qui auront lieu dans quelques semaines. Nous serons tous derrière lui.

Sérignan, capitale du BMX !