Occitanie - Installation du Conseil régional d'Occitanie

Installation du Conseil régional d'Occitanie

A la suite des élections régionales des 20 et 27 juin 2021, la première session du Conseil régional d'Occitanie s'est tenue ce vendredi 2 juillet au Parc des expositions de Montpellier. A cette occasion, les 158 élus régionaux ont procédé à l'élection de la présidente de Région, des vice-président.es et des membres de la Commission permanente.

Au terme d'un vote qui a consacré Carole Delga présidente de la Région Occitanie avec 109 voix contre 28 pour Jean-Paul Garraud et 21 votes blancs, la présidente de Région nouvellement élue a notamment déclaré :

« Dimanche dernier, l'Occitanie a fait un choix clair en accordant à la liste que je conduisais, près de 58% des suffrages exprimés. Je l'ai dit à plusieurs reprises : ce résultat m'honore et m'oblige. A tous, je le dis : cette confiance me donne de la force et j'en serai digne. Aux Occitans et aux Catalans, je leur réaffirme qu'ils peuvent compter sur moi pour les représenter, les protéger, les défendre au quotidien. Oui, j'ai toujours la même détermination à me battre pour vous comme je le fais depuis six ans. Solide je suis, solide je resterais ».

« Face aux maux qui gangrènent notre société, j'ai la conviction forte qu'une action concrète vaut mieux que mille mots. Voilà pourquoi j'ai refusé en conscience depuis que je suis en responsabilité, la facilité des postures et le confort du dogmatisme. Voilà pourquoi j'ai la force d'unir et d'agir que l'on me reconnait et qui est ma marque de fabrique ».

« J'ai choisi l'action. Car je crois que ce que nous entreprenons avec humilité et force dans cette région de France, contribue au nécessaire redressement de notre pays. La bataille pour l'emploi, l'éducation comme pilier de notre promesse républicaine, la santé pour tous, le pouvoir d'achat, l'avenir de notre jeunesse, la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité, les transports pour tous... bref ce qui fait la vie quotidienne de nos concitoyens, ne trouvera pas de réponses dans des slogans creux et vides de sens ».

« L'Occitanie a bien un cap. L'Occitanie a bien une capitaine [ ...]. L'Occitanie a une majorité cohérente, stable, déterminée à agir. L'Occitanie, surtout, a une conviction forte : celle qu'un gamin de Montpellier ou d'Auzat, celle d'une petite fille de Toulouse ou Pompignan, doit pouvoir avoir une place dans notre société, quel que soit son origine sociale, territoriale, sa couleur de peau ou sa religion. C'est cette région inclusive, innovante et volontariste que je vous propose de construire avec humilité et constance. Avec humilité et constance mais avec une formidable passion ».

Issu d'une majorité plurielle, l'exécutif régional sera composé de représentants de 4 groupes : Socialistes et Citoyens d'Occitanie, Radicaux de Gauche et Citoyens, Communiste Républicain et Citoyen et Occitanie Pays Catalan Ecologie.

Les priorités du mandat consacrées à travers l'élection des vice-présidents

Les 158 élus régionaux ont procédé à l'élection des 15 vice-présidents en charge de porter les grandes thématiques que la présidente de Région a fixé comme priorités du mandat. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des vice-présidents ainsi que leur délégation :

Didier Codorinou - Méditerranée

Agnès Langevine - Climat, Pacte vert et Habitat durable

Kamel Chibli - Education, Orientation, Jeunesse et Sports

Claire Fita - Culture pour tous, patrimoine et langues régionales

Jean-Luc Gibelin - Mobilités pour tous et infrastructures de transports

Nadia Pellefigue - Enseignement supérieur, Recherche, Europe et Relations internationales

Florence Brutus - Aménagement, cohésion des territoires et Ruralité

Jalil Benabdillah - Economie, Emploi, Innovation et Réindustrialisation

Maria-Alice Pelé - Politique de la Ville

Vincent Labarthe - Agriculture et Enseignement agricole

Muriel Abadie - Tourisme durable, loisirs et thermalisme

Vincent Bounes - Santé

Jean-Louis Cazaubon - Souveraineté alimentaire, viticulture et montagne

Marie Castro - Formation professionnelle

Marie Piqué - Solidarités, services publics et vie associative

Stéphane Bérard est par ailleurs désigné Rapporteur du Budget, Prospective / Evaluation.

Afin de répondre aux attentes des habitants en matière de sécurité, tout en œuvrant au renouveau de la vie démocratique régionale, la présidente de Région a fait le choix fort de créer un poste de conseiller régional délégué, directement rattaché à la présidence, chargé de la sécurité, de la citoyenneté et la de laïcité.