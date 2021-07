Montpellier - Jean-Paul Alic élu président de MELIES Business Angels

L’assemblée générale de MELIES Business Angels a élu son nouveau conseil d’administration le 29 juin 2021. Jean-Paul Alic succède à Gilles Roche à la présidence du réseau d’investisseurs qui a su maintenir une activité intense depuis juin 2020, malgré le contexte d’incertitudes et les contraintes liées à la crise sanitaire.

Réunis en assemblée générale en visio-conférence mardi 29 juin 2021, les membres de MELIES Business Angels (MBA) ont dressé le bilan de l’exercice écoulé et confié les rênes de l’organisation à Jean-Paul Alic. Le nouveau Bureau se compose aussi des vice-présidents Bernard Olivier et Gilles Roche qui assure la transition, du trésorier Richard Pech et du secrétaire général Philippe Cattin-Vidal.

Jean-Paul Alic, un business angel rôdé au pilotage des projets complexes

Jean-Paul Alic, 64 ans, est consultant indépendant en logistique et business développement à Montpellier. Ingénieur civil des Mines, spécialiste de la supply chain et de la logistique, il a dirigé d’importants centres de distribution dans les domaines de la pharmacie et des produits de grande consommation (livres et disques). Il a notamment été directeur général de la distribution d’Interforum, filiale du groupe Editis, un des leaders français de l’édition (2007 à 2018). Parallèlement, il a présidé pendant de longues années la Commission de liaison interprofessionnelle du livre (CLIL), association qui gère le transport mutualisé du livre à destination des librairies. Business angel depuis plus de 10 ans, d’abord au sein du réseau BADGE (région parisienne) et depuis deux ans chez MELIES Business Angels, Jean-Paul Alic a investi dans une vingtaine de sociétés et accompagne actuellement trois d’entre elles.

Plus de 525 K€ investis depuis juin 2020

Les business angels montpelliérains ont fait face à la crise sanitaire en maintenant le rythme des comités de pilotage (25 réunions en visioconférence) et des groupes de travail. En un an, ils ont réalisé cinq investissements pour un montant total de 525 489 K€ : DeepBloo, Gear Prod et Fairfair au premier tour ; Cilcare et Intence (Youstiti) au deuxième tour. Deux sont en cours de bouclage. Porté par une dynamique de sortie inédite (quatre en 2020), MELIES Business Angels a réalisé une nouvelle sortie gagnante en septembre (Octipas) et en prépare de prochaines. Impliquée dans la création d’antennes locales dans le cadre de la convention qui lie Occitanie Angels à la Région, MBA a créé une antenne à Nîmes, s’apprête à en créer une à Perpignan et est en phase exploratoire à Béziers. L’activité du réseau s’est enfin traduite par la signature de nouveaux partenariats – avec Mines Alès Angels et Montpellier Business School – et le renouvellement pour trois ans de la convention avec Crédit Agricole du Languedoc, SOFILARO et Village by CA.

Relancer la dynamique des investissements dès septembre

« Jean-Paul Alic se prépare depuis un an à prendre mon relais, explique Gilles Roche. Cette gestion professionnelle de la gouvernance de MELIES Business Angels assure la pérennité du réseau et de ses activités, gages importants pour les investisseurs comme pour les start-up accompagnées. » Dans la continuité de son prédécesseur, Jean-Paul Alic entend relancer la dynamique d’investissements dès septembre et saisir les opportunités de belles sorties. Il souhaite continuer à renforcer le maillage territorial du réseau, l’implication dans Occitanie Angels et à promouvoir le rôle-clef des business angels dans l’économie régionale. « Être business angel, ce n’est pas miser de gros tickets sur une start-up après une présentation de quelques minutes. On peut investir dans l’économie réelle et de proximité avec quelques milliers d’euros pour autant qu’on puisse les placer sur un horizon de 5 à 10 ans ! C’est un très long et passionnant travail de sélection, d’analyse, de négociation, puis de conseil, d’accompagnement et de riches interactions humaines. » Le nouveau Bureau affinera ses orientations par une consultation des membres du réseau et par l’organisation de son séminaire annuel de réflexion à la rentrée.



Le réseau MELIES Business Angels

Depuis sa création à Montpellier en 2006, MELIES Business Angels a rassemblé plus de 290 investisseurs individuels dans le but de financer et d’accompagner de jeunes entreprises régionales à fort potentiel de croissance. Le réseau a investi 5,9 millions d’euros à leur capital. Ces sociétés peuvent solliciter le réseau pour des besoins en financement compris entre 100 K€ et 1 M€ . Labellisée par le ministère des PME/PMI et par iSource, l’association est membre de la fédération nationale France Angels. MELIES Business Angels est par ailleurs membre fondateur d’Occitanie Angels, avec Capitole Angels (Toulouse). Cette association loi 1901 créée fin 2016 fédère et représente les réseaux de business angels en Occitanie.