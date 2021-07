Occitanie - La Région Occitanie met à l'honneur les produits du territoire

La Région Occitanie met à l'honneur les produits du territoire

Durant le mois de juillet, les produits régionaux seront à l'honneur lors de deux évènements organisés par la Région Occitanie, en partenariat avec la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie : du 1er au 3 juillet, à Montpellier sur l'esplanade Charles de Gaulle à l'occasion des « Rendez-vous gourmands en Occitanie », et du 09 au 11 juillet sur la place du capitole à Toulouse lors du « Capitole fermier Sud de France ». Ces deux évènements grand public ont pour objectif de valoriser la richesse des produits d'Occitanie et de favoriser la rencontre des consommateurs avec les producteurs locaux.

Suite à l'annulation du Salon de l'Agriculture en raison de l'application des mesures sanitaires, la Région Occitanie et la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie ont souhaité organiser les « Rendez-vous Gourmands en Occitanie » pour faire la promotion des produits du territoire. Organisé sur trois jours à Montpellier, une soixantaine de producteurs de toute la région seront présents et feront découvrir leurs produits aux habitants de Montpellier en toute convivialité. Des animations, des dégustations ainsi que des jeux concours seront notamment au programme.

Retrouvez ici l'intégralité du programme : https://www.facebook.com/CROCAGRI/

La Région, en partenariat avec la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie, organise cette année encore le Capitole fermier Sud de France. Du 09 au 11 juillet, plus de 60 producteurs régionaux seront réunis sur la place du capitole à Toulouse pour faire découvrir la richesse des produits locaux au travers notamment de dégustation, d'une restauration fermière, d'animations ludiques, ou encore de jeux. Guillaume Gomez est le parrain de cette nouvelle édition.

Retrouvez ici plus d'informations sur cet événement : https://www.laregion.fr/Capitole-Fermier

« En Occitanie, les plaisirs de la table sont précieux, ils sont indissociables de l'idée que nous nous faisons de l'art de vivre. La qualité alimentaire fait partie intégrante de notre identité et participe à des valeurs de respect et de convivialité que nous avons en partage. A la Région Occitanie, nous faisons de l'alimentation de qualité notre priorité. Que ce soit à travers le développement de la marque régionale Sud de France, ou l'adoption de notre Pacte Vert, nos politiques régionales visent à accompagner la transformation de notre agriculture vers un modèle plus durable, plus juste pour nos producteurs, en leur proposant des solutions concrètes, comme par exemple avec l'expérimentation de nos contrats d'agriculture durable. Nos actions visent aussi à rendre accessible à tous une alimentation saine et de qualité. C'est pourquoi, la Région apporte son soutien pour l'organisation des Rendez-vous Gourmands en Occitanie et au Capitole fermier Sud de France, qui permettent aux habitants de l'Occitanie de venir découvrir les produits régionaux. C'est aussi soutenir les agricultrices et les agriculteurs qui font vivre notre économie locale et régionale " a notamment déclaré Carole Delga.

Les produits d'Occitanie en quelques chiffres :

- 1ère région de France en nombre de produits sous signe officiel de qualité, avec 250 produits référencés,

- Plus de 11 700 produits référencés sous la marque régionale « Sud de France »,

- 59 AOP et 35 IGP représentent les vins du Languedoc, du Sud-Ouest, du Roussillon, des Pays d'OC et des Côtes du Rhône et spiritueux,

- 27 AOP/AOC, 44 IGP et 80 Label rouge couronnent les salaisons, fromages, viandes, volailles, fruits et légumes, ...et couvrent tout le territoire,

- 1ère région bio de France.