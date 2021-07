Frontignan - Les vacances des jeunes Frontignanais·e·s

Les vacances des jeunes Frontignanais·e·s

Mardi 29 juin, Claudie Minguez, 1ère adjointe déléguée à la ville éducatrice, et Georges Moureaux, maire-adjoint délégué à la jeunesse et à l’égalité femme/hommes, ont présenté les dispositifs mis en place par la Ville pour permettre aux enfants et jeunes de Frontignan la Peyrade de passer des vacances riches en découvertes.

Pour les enfants du CP à la 3e, alors que tout était prêt pour remettre en place le dispositif Vacances apprenantes en partenariat avec l’Education nationale, l’État n’a pas souhaité reconduire le dispositif dans les mêmes conditions malgré son réel succès et son évidente utilité. Afin de proposer, tout de même, une action en faveur des enfants les plus en difficulté, la municipalité a souhaité mettre en œuvre un plan B en proposant un nouveau dispositif Vacances et Réussite Éducative à Frontignan, du 7 au 16 juillet et du 16 au 27 août 2021, à l’école des Terres Blanches, en priorité pour les enfants (du CP à la 3e) qui en ont le plus besoin (repérés par les enseignants et acteurs éducatifs ou sur demande des parents qui sera étudiée.

« Alors que la Direction Éducation de la ville travaille depuis un mois sur le projet, je suis très déçue et en colère d’être prévenue au dernier moment du désengagement de l’État sur ce dispositif Vacances apprenantes. Notre municipalité va tout mettre en œuvre pour s’adapter, prendre en charge les frais supplémentaires dus à ce désengagement et proposer un programme d’accompagnement scolaire pour les enfants les plus en difficulté. Il n’est pas concevable pour nous de supprimer une action pédagogique qui fonctionne et qui est utile à nombre d’enfants de notre ville » a déclaré la 1ère adjointe Claudie Minguez.

L’Éducation Nationale, donc les enseignants, ne participant pas cette année au dispositif, la Ville est contrainte de s’adapter en réduisant la capacité d’accueil à 35 au lieu de 60 enfants et l’amplitude horaire, de 9h à 17h contre 7h30 à 18h30 l’an passé, pour faire malgré tout perdurer l’expérience.

Les activités liées à l’accompagnement scolaire seront assurées par les animateurs municipaux, le matin (sous format CLAS, à savoir un animateur pour 5 enfants). Un cahier de vacances sera offert à chaque enfant par la ville.

Puis, après un repas tiré du sac le midi, activités sportives, culturelles et de loisirs sont prévues l’après-midi, également encadrées par du personnel communal.

Comme l’an passé, les activités du matin sont gratuites et celles de l’après-midi payantes.

Evasion vacances, proposé aux enfants de 3 à 11 ans, avec quantité d’activités, sorties, séjours, événements… pour passer de supers vacances ! Cette année, l’accueil des enfants se fait uniquement au centre de loisirs des Mouettes (pas d’accueil à l’école Anatole-France), de 7h30 à 18h30.

Par ailleurs, un partenariat entre la Ville et l’association Agir pour l’école, intitulé « Un été pour préparer la rentrée » permet de proposer un dispositif gratuit d’apprentissage de la lecture sur tablettes numériques. Consacrée à l’apprentissage ludique de la lecture hors de la classe et destinée à lutter contre les inégalités scolaires, cette action vise à permettre aux enfants scolarisés en grande section de maternelle et en CP dans les réseaux de l’éducation prioritaire (ZUS, QPV, REP et REP+) durant l’année 2020-2021, d’arriver dans les meilleures conditions de maîtrise de la lecture pour la rentrée scolaire de septembre 2021. Ainsi, du 7 juillet au 28 août, ces activités d’apprentissage de la lecture sont effectuées sur tablette numérique prêtées aux familles, à partir de l’application ludique « Du Son au Mot » (DSAM) entièrement développée par l’association, qui intègre une cinquantaine d’exercices permettant à chaque enfant de progresser à son rythme. Le dispositif est proposé gratuitement aux familles souhaitant y inscrire leur enfant.

Pour les plus grands (10-17 ans), le service jeunesse organise, du 7 juillet au 20 août, Évasion Kifo avec un programme d’activités, à la demi-journée ou à la journée, qui favorise l’accès pour tous aux loisirs, à la découverte des richesses locales, au vivre ensemble et l’ouverture d’esprit. Les jeunes sont accueillis à l’Espace Kifo, avenue des Carrières, avec des activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs diverses et variées. Certaines activités s’organisent en dehors du site et les activités de l’après-midi se dérouleront au centre des Mouettes, à Frontignan-plage.

Accrobranche, parachute ascensionnel, aquapark, randonnées, balades en bateau… mais aussi stages sportifs et séjours sont ainsi proposés aux adolescents.

Le dispositif itinérant Kifo mobile continuera cet été encore de sillonner la ville à la rencontre des jeunes pour leur proposer également différentes activités.

« Le service jeunesse a concocté un programme riche et varié avec de nouvelles activités à découvrir cette année et le séjour Kifolanta au mois d’août avec des épreuves, des défis et de bonnes rigolades en perspective » a déclaré Georges Moureaux, maire-adjoint délégué à la jeunesse et l’égalité femmes/hommes.

Retrouvez les programmes de vacances sur :

→ www.frontignan.fr/mon-quotidien/enfance-jeunesse/jeunesse/les-activites-kifo/

→ www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/alsh-evasion-vacances-scolaires/

Pratique :

► Vacances et réussite éducative :

Pré inscriptions par mail : vacances.reussite@frontignan.fr

(La pré-inscription ne vaut pas inscription définitive- une confirmation vous sera adressée). Contacts au 0643433403 / 0637420354

► Evasion vacances :

Inscriptions sur votre espace famille

► Evasion Kifo :

Inscriptions sur votre espace famille et/ou service jeunesse, bd. Victor-Hugo, parc Victor-Hugo.