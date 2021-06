Europe - France : Chasse à la glu: le Conseil d'État a tranché, victoire pour les oiseaux

Le 28 mai 2021, le Conseil d’État étudiait sur le fond la requête déposée notamment par One Voice contre les arrêtés de 2018 et 2019 autorisant la chasse à la glu. Une décision positive avait été rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il était permis d’être optimiste.

La décision de la plus haute juridiction publique française vient de tomber: Le Conseil d'État juge que la chasse à la glu est illégale.

Par ailleurs, les cinq arrêtés du 24 septembre 2018 du ministre d'État, de la Transition écologique et solidaire, relatifs à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles noirs destinés à servir d'appelants, respectivement, dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Var, pour la campagne 2018-2019, sont annulés.

Pour Muriel Arnal, présidente fondatrice de One Voice:

« Quelle belle victoire pour les oiseaux qui ne seront plus pris dans la glu en France !

Voici quatre ans que One Voice se bat également devant le Conseil d’État contre toutes les autres chasses traditionnelles. Pour ces petits oiseaux, nous irons jusqu'au bout. »

