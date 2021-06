Gers - Appel au dépistage et à la vaccination face au variant Delta dans le Gers

Un plan d’action immédiat est déployé à l’échelle du département du Gers suite à la confirmation par séquençage de premiers cas de contamination par le variant delta (variant dit « indien ») dans ce territoire voisin des Landes, qui connait une progression importante du nombre de personnes contaminées par ce variant.

Parmi les 9 premiers cas possibles de variant Delta identifiés en deux semaines dans le Gers, 2 cas ont été confirmés à ce jour par séquençage génomique : ils concernent des personnes âgées de 42 et 60 ans qui sont décédées, malgré leur prise en charge au Centre hospitalier d’Auch. Ces personnes n’étaient pas vaccinées, en dépit d’un état de santé marqué par des facteurs de risque. Une troisième personne âgée de 69 ans est actuellement hospitalisée en réanimation. Dans le département du Gers, plusieurs autres suspicions de cas sont actuellement en cours d’investigation médicale et de contact-tracing, notamment dans le secteur de Cazaubon-Barbotan-les-Thermes et dans le secteur de Vic-Fezensac-Jegun-Sainte-Christie.

Pour maîtriser la diffusion du variant delta dans le département, toutes les ressources sont mobilisées afin de renforcer les moyens d’action et d’éviter une reprise épidémique : aux côtés des équipes soignantes et des élus locaux, les services de l’Etat appellent la population du Gers à ne pas relâcher la vigilance et à réagir en participant massivement aux opérations de dépistage et de vaccination mises à la disposition de tous. Face à un variant qui progresse rapidement, tout se joue maintenant pour cet été et pour la rentrée.

Les opérations de DEPISTAGE sont renforcées pour tester, alerter et isoler : un appel est lancé à tous les gersois pour participer à ces tests. Des dispositifs de dépistage sont ouverts à tous dès ce samedi matin :