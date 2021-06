Gers - VINEart en Gascogne commence ce week-end. Demandez le programme !

VINEart en Gascogne est un évènement grand-public pendant tout l'été dans le vignoble des Côtes de Gascogne sur le thème du cirque. Du 26 juin au 28 août 2021, immergez vous dans l’univers créatif et festif avec 17 domaines et caves à visiter, 27 rendez-vous cet été, 40 spectacles et expos à voir, plus de 50 compagnies et artistes locaux mobilisés ...

ça commence ce week-end et voici un aperçu du programme...

DOMAINE DES CASSAGNOLES - Gondrin

Samedi 26 juin

Visite - Dégustation - Atelier dégustation de la vigne au verre - Atelier d'écriture - Petite restauration

ça vaut le détour : à 14h30 - atelier d'écriture par Agathe Rivals sur le thème de la vigne, des raisins et du vin. Sur réservation

CAVE VAL DE GASCOGNE - Condom

Samedi 26 juin

Visite de la cave - Dégustation - Expositions - Spectacle de rue - Déjeuner Bandas - Run & Bike - Rando dans les vignes

ça vaut le détour : à 11h30 - spectacle de rue en exclusivité par La Boite à Jouer

CHÂTEAU DE MONS - Caussens

Samedi 26 et Dimanche 27 juin

Visite et dégustation - Balade dans les vignes - Atelier accords mets et vins - Marché de producteurs - Démonstration d’artisans - Déjeuner food truck - Spectacle de cirque - Repas au Château

ça vaut le détour : samedi à 18h30 - visite circassienne Voltige Viticole par la cie Point Fixe

CHÂTEAU DU POUEY - Viella

Dimanche 27 juin

Visite du domaine - Dégustation - Balade libre dans les vignes - Exposition de peintures - Repas tapas - Concert de musique

ça vaut le détour : à 12h - concert du groupe Jacks'n Fagots

Informations et programme complet : www.vins-cotes-gascogne.fr