Hérault - Élections régionales : Christophe Euzet soutient Carole Delga

Élections régionales : Christophe Euzet soutient Carole Delga

Christophe EUZET , tient tout d’abord à féliciter et à remercier l’ensemble des candidates et candidats qui se sont engagés lors de ces élections départementales et régionales, ainsi que les militants qui les ont soutenus.

Pour le second tour des élections régionales, dans un souci de rassemblement et de dépassement des clivages politiques, Christophe EUZET apporte son soutien à Carole DELGA et à tous les candidats qui feront barrage au Rassemblement National pour un projet fédérateur pour notre Région.