Occitanie - La Fondation Banque Populaire du Sud remet huit Prix Initiative Jeunes 2021

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer huit Prix Initiative Jeunes, des dotations de 500 à 2000 euros pour aider des artistes ainsi que des créateurs et créatrices d’associations ou d’entreprises à réaliser leurs projets.

Ils sont cinq garçons et trois filles âgés de 23 à 31 ans et fourmillent d’idées pour créer et agir positivement. Ils font partie des 32 lauréats, associations et jeunes, de la session de juin 2021 de la Fondation Banque Populaire du Sud. Parmi eux, le guitariste Mathieu Kibodi, élève au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier et co-créateur du groupe Persian Rugs.

Ce duo avec la chanteuse Norah est devenu quintet, renforcé par un batteur de métal, un bassiste d’afrofunk et une trompettiste savante, tous issus du conservatoire. Ils s’inspirent de Hendrix, Prince, Gambino ou Badu, mais aussi des grands représentants actuels du hip-hop et de la neo soul afin de créer un son chaleureux et intemporel. Le Prix Initiative Jeunes les soutiendra dans leur projet de sortie de leur deuxième EP prévue à l’automne 2022 (sortie précédée de résidences de créations).

Les autres lauréats :

• Cindy Assio - Ecologue, cofondatrice de l’association de conservation de la biodiversité Nature Conserv’Action, elle va réaliser un documentaire sur la plus grosse tortue du monde en Guyane française, la tortue luth.

• Frantz Cocks - Créateur d’une application web (Mayoo) destinée aux collégiens et aux lycéens pour les aider à équilibrer leur alimentation et à lutter contre le gaspillage alimentaire.

• Adeline Garrouste - Intermittente du spectacle, elle va réaliser son premier court métrage intitulé « Cet air » (Lauréat du prix Claude Nougaro de la Région Occitanie)

• Erwan Le Yaouanq - Jeune entrepreneur qui travaille sur le développement d’une application mobile - Hastyvity - permettant notamment de trouver des partenaires sportifs en temps réel autour de soi.

• Robin Manogil - Ce chorégraphe va réaliser sa première pièce chorégraphique avec quatre danseurs en 2021 à Montpellier, notamment lors de la 13e édition du Festival Mouvements sur la Ville (Off de Montpellier danse).

• Félix Mazard - Diplômé d’expression plastique, il a pour projet de créer et de mettre en scène une pièce chorégraphique avec la troupe Poplité Mobilis intitulée « Vous n’êtes invité qu’au vin d’honneur ».

• Noémie Petit-Gille - Chorégraphe et danseuse, elle veut réaliser sa première pièce chorégraphique en explorant la notion d’attente, avec La Soif Compagnie, sa compagnie de danse établie à Montpellier.

Comment candidater ?

La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 afin de renforcer son engagement sociétal et affirmer l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs. Elle intervient en faveur des associations locales et des jeunes dans les domaines suivants : l’insertion par l’emploi et la promotion de l’entrepreneuriat, l’innovation sociale et environnementale, le patrimoine culturel local et l’initiative jeunes. Elle intervient sur les sept départements de la Banque Populaire du Sud : l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard, la Lozère et le Sud de l’Ardèche et organise deux appels à projets par an.

La prochaine session d'appel à projets aura lieu à partir du 15 septembre 2021. Informations sur le site de la Fondation.

>>> fondation-bpsud.fr • fondation@groupebps.fr