Haute-Garonne - La création de 3 entreprises coopératives en Haute-Garonne

La Brasserie du Court-Circuit, Bières Des Régions Occitanie et Le Cageot Toulousain : du bio, du local, de la distribution en circuit court, trois nouvelles Sociétés coopératives qui participent au développement économique de la Région Occitanie.

BRASSERIE DU COURT CIRCUIT, une microbrasserie respectueuse de l’environnement

Il y a deux ans, Nicolas Hallali et François Hugeux, deux amis rencontrés lors de leurs études d'ingénieur à Toulouse, se lancent dans un projet de picobrasserie (150L par mois) qui devient, en juillet 2020, l’autoentreprise Brasserie du Court-Circuit. Très vite, les quantités de bières produites ne suffisent plus. Les deux entrepreneurs, en reconversion professionnelle, ont alors pour ambition de passer en microbrasserie (2500L par mois). C’est alors que les rencontres et les rendez-vous s’enchaînent, d’une part pour se former davantage à leur nouveau métier mais aussi pour créer leur coopérative. Et c’est un succès, la Brasserie du Court-Circuit devient en mars 2021 une coopérative, un statut qui fait écho à leur manière d’entreprendre et à leurs valeurs.

Leur local est situé dans un tiers-lieu “BordaNova” localisé à Lahage (31) et appartient à l’association 3PA, un organisme d’éducation et de formation à l’environnement et à la transition écologique. S’associer à ce collectif leur permet de devenir une microbrasserie coopérative et éco-responsable : approvisionnement en matière première bio et locales (quand cela est possible), circuit de récupération d'eaux de brasserie, chauffage électrique, fûts et bouteilles consignés, caisses de transport en bois consignées, valorisation des drêches en compléments alimentaires pour animaux d'élevage en échange de fumier que 3PA pourra utiliser pour son projet de maraîchage.

Les deux premières recettes de cette brasserie artisanale seront disponibles en juillet.

« Nous avons dans l’idée de lancer ensuite des nouvelles recettes, notamment une à base de récupération de pain bio, pour élargir la gamme et varier les plaisirs », complète Nicolas Hallali, l’un des deux co-gérants. « Et nous envisageons aussi de créer un ETP (Equivalent Temps Plein) pour François d’ici juillet 2022 afin de se consacrer tous les deux au développement de la structure et migrer vers un statut SCOP ».

Rencontrez-les : Les 10-11 et 12 septembre, la coopérative participera au festival AgitaTerre, à Lahage (31), qui met à l’honneur tous les artisans locaux.

BIÈRES DES RÉGIONS OCCITANIE, une coopérative de producteurs locaux de bières artisanales

Aux commandes, depuis quelques semaines, de Bières Des Régions Occitanie (BDR), Loïc Larue et Bastien Rochette. Avec cette nouvelle coopérative, les deux entrepreneurs satisfont un réel besoin de logistique et de distribution exprimé collectivement par les producteurs de bières et contribuent également à la dynamique économique et culturelle de la région, en promouvant les savoir-faire régionaux et en développant l'emploi local et le circuit court responsable.

« Nous nous sommes rendu compte que la livraison était une tâche extrêmement chronophage pour les petits producteurs. La coopérative permet de mutualiser les livraisons, cela décharge les brasseurs, et, en massifiant les flux, nous améliorons le bilan carbone des livraisons tout en restant dans une logique de circuit-court ! » affirme Bastien Rochette, co-gérant de l’entreprise.

BDR se positionne en véritable partenaire, pour ses brasseurs, en contribuant à leur mise en avant et au développement de la filière brassicole Occitane mais aussi pour ses clients en leur proposant des bières confectionnées avec soin et rigoureusement sélectionnées.

« Dans cette dynamique collective, la gouvernance se devait d'être démocratique, transparente et partagée avec les sociétaires. C'est donc naturellement que nous nous sommes tournés vers le statut coopératif ; les bénéfices réalisés par la coopérative sont directement réinjectés dans la structure afin de la pérenniser et de porter des projets collectifs au service des brasseurs. » témoigne Loïc Larue, le second co-gérant.

Et c’est le statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui a été choisi, permettant ainsi de rassembler dans le sociétariat des producteurs de bières, les salariés de la coopérative, mais aussi des acteurs de la filière brassicole.

Aujourd’hui, BDR est installé à Pujaudran (32) mais déménage cet été dans le quartier de Lardenne à Toulouse, leur permettant ainsi de se rapprocher de leurs clients et d’avoir une logistique d’autant plus optimisée.

Avec LE CAGEOT TOULOUSAIN, du frais, du local chez vous demain !

En février dernier, après plusieurs années passées dans la grande distribution, Valérie et Laurent Boutelet ont décidé de sauter le pas en voulant donner plus de sens à leur travail ; ils ont créé la Scop (Société Coopérative et Participative) Le Cageot Toulousain à Portetsur-Garonne, près de Toulouse. Un statut en adéquation avec leurs valeurs de partage et de bienveillance.

Cette jeune coopérative propose la livraison de produits locaux et/ou bio issus de la région. Sa collaboration avec une cinquantaine de producteurs locaux permet d’offrir une gamme complète : fruits et légumes, viande, fromage, épicerie, vrac, etc. Tous les produits sont également disponibles dans leur boutique Drive, située à Portet-sur-Garonne. Son objectif est de faire (re) découvrir le bon goût des produits et de permettre aux producteurs de vendre au juste prix. La livraison peut se faire dès le lendemain au domicile ou directement sur le lieu de travail.

La particularité du Cageot Toulousain est également d’être une entreprise d’insertion proposant ainsi un accès à l’emploi et un accompagnement spécifique à des personnes éloignées de l’emploi. Une spécificité propice aux projets de partenariats, comme le souligne Laurent Boutelet, gérant de la coopérative « Nous développons actuellement des partenariats avec des entreprises qui peuvent être multiples : livraison sur le lieu de travail pour les collaborateurs, livraison de paniers de fruits, livraisons spécifiques pour les réunions et séminaires… Et notre volet social s’inscrit parfaitement dans une démarche RSE d’entreprise. »