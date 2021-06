Saint-Chinian - La boutique éphémère de Saint-Chinian a ouvert le 15 juin

Une boutique éphémère ouvre à Saint-Chinian (34 360). Cap de l’Étang Éditions ‒ la maison d’édition de poésie et des thèmes occitans ‒ ouvrira le mardi 15 juin 2021 avec Vaporalis une boutique éphémère, le temps de cette période estivale à Saint-Chinian. Vous y trouverez également Les Trésors de Betooin, une boutique de cartes à collectionner, des jeux de société, et les produits de la savonnerie Lamalera. En effet, après s’être rapprochés de la mairie, les quatre acteurs régionaux ont obtenu de la ville de Saint-Chinian la mise à disposition d’un petit local commercial qui les accueillera. À tour de rôle, ils se relaieront pour tenir la boutique.

Bruno Salgues a décidé il y a quelques années de retrouver ses racines locales. Après avoir édité depuis les années 80 pour de grandes maisons d’édition, il a créé Cap de l’Étang Éditions. Il aurait pu continuer à éditer des ouvrages scientifiques et politiques, mais il a préféré se lancer dans la littérature liée à l’Occitanie et celle dédiée à poésie. « À ma manière, j’ai l’envie de redynamiser les centres-villes comme ceux de Saint-Chinian », explique-t-il.

Fanny Petit vous proposera quant à elle ses objets magiques qui ont conquis tous les publics. Ce sont des créations artisanales imaginées et réalisées à la main dans son atelier du sud de la France. Pour la jeune créatrice, « La présence dans une boutique éphémère comme l’an dernier s’est imposée comme une évidence ».

Le laboratoire de production de la savonnerie Lamalera se situe à Bize-Minervois dans l’Aude toute voisine. Ces savons sont locaux et écologiques, surgras, riches en glycérine végétale, fabriqués à la main par saponification à froid à partir d’huiles végétales biologiques. Ce procédé, peu énergivore, préserve et respecte les propriétés des huiles et des beurres utilisés. Pour que tous puissent en profiter, « Nous avons fait le choix de ne pas parfumer les savons, ni par des fragrances synthétiques ni par des huiles essentielles. Toute la famille peut donc en profiter pleinement », explique Rémi Devantoy. De plus, dans une démarche de réduction de déchets, le savon solide à froid est l’alternative idéale.

Jérôme Fort l’affirme : « je suis passionné depuis sa plus tendre enfance par l’univers Geek, surtout les cartes à collectionner, les figurines Pop, jeux de société ». C’est pour partager sa passion qu’il a décidé d’ouvrir une boutique : « Les Trésors de Betooin ». Il vous proposera de la vente de cartes (Pokémon/Yu-Gi-OH/Magic etc…), des jeux de société, figurines et autres produits dérivés.

Pour ces quatre acteurs, la boutique permet d’avoir un lien physique avec les clients, et de ne pas avoir la contrainte de se déplacer tous les jours sur le marché. Vous pouvez profiter des réductions présentes sur leur flyer. Des animations seront proposées le jeudi après-midi.

Dès leur première rencontre, Fanny de Vaporalis, Rémi de la savonnerie Lamalera, Jérôme des Trésors de Betooin et Bruno des éditions Cap de l’Étang ont décidé de se lancer. Ils vous attendent avec leurs produits dans l’ancien petit atelier de l’horloger bijoutier de Saint-Chinian. La boutique éphémère sera ouverte au 8 rue de l’Église à Saint-Chinian du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 17 h à 20 h, ainsi que tous les dimanches matin, ce du 15 juin au 15 septembre 2021.

Contact : Bruno Salgues, bruno.salgues@gmail.com, téléphone : 06 08 75 61 08