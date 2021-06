Occitanie - Harmonie Mutuelle et 60 000 Rebonds Occitanie organisent une table ronde online

Pris dans la tourmente de la crise sanitaire sans précédent que nous vivons, l’entrepreneur en difficulté est désorienté… Que faut-il faire ? Se battre, s’adapter, changer de stratégie. Et si la solution était de cesser son activité ? Comment le faire dans de bonnes conditions ?

Pour répondre à ces questions, Harmonie Mutuelle et 60 000 Rebonds Occitanie organisent une table ronde en ligne avec 5 experts régionaux, ce mardi 22 juin de 17 h 30 à 19 h 00. À cette occasion, seront présentés 5 « Guide repères » indispensables et concrets pour avancer dans la prise de décision.

La table ronde est gratuite sur inscription obligatoire : https://bit.ly/3pdHQvY.

Alors, résister ou se résigner ? Comment bien préparer sa décision ?

C’est dans ce contexte de tension qu’Harmonie Mutuelle et 60 000 Rebonds Occitanie proposent à tous les entrepreneurs des réponses et un espace d’information interactif sous forme de table ronde. Cinq experts viendront donner les clefs et les repères sur 5 champs sensibles pour l’entrepreneur :

• Quels sont les points de surveillance majeurs à prendre en compte dans la gestion financière de crise ? Éric GILLIS, Vice-président de l'Ordre des Experts-Comptables Occitanie

• Quelle est la responsabilité sociale du dirigeant ? Où se situent les risques sociaux ? Cathy PIHET LOIGNON, Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation, Cité de l’Espace Toulouse

• Comment se réorganiser, revisiter son organisation ou trouver une nouvelle stratégie ? Samuel CETTE, Président CPME Occitanie

• Comment sécuriser son patrimoine ? Comment préparer le pire… le dépôt de bilan ? Sébastien VIGREUX, Administrateur Judiciaire

• Ai-je encore envie de me battre et de poursuivre ? Laure CHANSELME, Psychologue du Travail à l’Observatoire AMAROK.

À l’issue des différentes interventions, les experts répondront aux questions des participants, qui pourront, s’ils le désirent, poursuivre leurs échanges après la table ronde en ligne afin d’approfondir des situations plus personnelles.

L’association 60 000 Rebonds Occitanie se tient à l’écoute de tout entrepreneur qui serait en questionnement, en difficulté ou en phase de cessation à trouver des pistes de solutions pour avancer.

Harmonie Mutuelle s’engage auprès des entrepreneurs avec des réponses pratiques.

Pour le monde de l’entreprise, la période inédite du Covid a mis les entrepreneurs en grande difficulté. Certains ont dû suspendre leur activité, la modifier ou l’adapter. Aujourd’hui, il faut gérer l’arrêt progressif des aides gouvernementales et trouver les modalités d’une reprise d’activité avec la gestion de nouveaux paramètres : recrutement, comportements de consommation modifiés, nouvelle donne concurrentielle… Autant de questions qui multiplient stress et interrogations. Chacun doit revisiter, réintégrer ou parfois réinventer ses pratiques antérieures. Pour certains c’est le découragement et la recherche de réponses.

Résolument engagée auprès de ses 4,8 millions d’adhérents pour les aider à traverser au mieux cette période difficile, Harmonie Mutuelle accompagne au quotidien les entreprises d’Occitanie, les soutient et les aide à se projeter dans l’avenir.

« Nous traversons une période inédite qui nous oblige à nous dépasser et à mutualiser nos efforts pour ne laisser personne au bord du chemin. Le plan de solidarité de 150 millions d’euros, déployé par la mutuelle au printemps dernier relève de cette même conviction. Dans la région Occitanie, près de 10 000 TPE, PME et entreprises ont ainsi pu bénéficier de mesures ciblées pour surmonter les premiers effets de la crise. La mutuelle a également distribué près de 600 000 masques chirurgicaux aux petites entreprises de moins de 50 salariés et s'est associée à Soutien-commercantsartisans.fr, une plateforme créée par deux fils de commerçants pour aider les commerces de proximité. » Frédéric Malfilatre, directeur de la région Occitanie d’Harmonie Mutuelle.