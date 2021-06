Mèze - Les sauveteurs sont en place

Les sauveteurs sont en place

Les baignades et les activités nautiques sont surveillées tous les jours de 11h à 19h sur la plage du Taurus et la Plagette, jusqu’au 4 septembre 2021.

8 sauveteurs saisonniers, 5 ponctuels et 2 chefs de secteurs sont affectés à la surveillance et la coordination des plages de la commune dans le cadre d’une convention avec le SDIS. Ils disposent, au plus près des baigneurs, d’un matériel complet d’intervention : zodiac, planche rescue, jumelles, bouées tube, défibrillateur et oxygénothérapie, pharmacie (secourisme), mégaphone, sifflets, radio. La couleur de la flamme hissée renseigne le public sur les conditions de baignade et peut changer en fonction de l’état de l’étang.