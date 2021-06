Pyrénées-Orientales - Un accès aux droits renforcé, condition du bouclier social

Les candidats de La France Insoumise aux élections départementales des 20 et 27 juin dans le canton 10 de Perpignan-5, Carole GOHIER et Francis DASPE, placent au rang de priorité l’amélioration de l’accès aux droits.

Le constat actuel est hélas sans appel. Il y a une insuffisance notoire dans l’accès aux droits, aussi bien en matière d’information, de suivi et d’accompagnement des personnes, de délais d’instruction des dossiers, de manques de moyens humains. Incontestables, les conséquences sont désastreuses : les renoncements aux droits sont considérables. Ce sont ceux-ci qui obscurcissent et hypothèquent lourdement les chances de réinsertion, bien davantage que le prétendu assistanat généralisé.

Les dépenses sociales du Conseil départemental étant obligatoires et contraintes, la droite, dans son obsession de réduire les dépenses publiques et de dynamiter à tous les échelons le modèle social français, n’aura pour levier principal que de complexifier l’accès aux droits. De la sorte, elle s’évertuera à transformer la solidarité républicaine (s’appuyant sur des droits) en charité condescendante ou honteuse (relevant d’aumônes concédées). Quand à l’extrême droite, nul ne doute qu’elle introduira en catimini d’autres critères, inavoués et inavouables.

La France Insoumise milite pour un autre projet de société, puisant aux sources de principes républicains généreux et humanistes. Il s’incarnera dans un bouclier social dont le socle résidera dans l’amélioration significative de l’accès aux droits. Il passe par la création d’un service dédié aux jeunes pour l’entrée dans la vie active et l’insertion dans le monde du travail. Le RSA sera élargi aux moins de 25 ans.

L’enjeu consiste à offrir une alternative sociale, écologique et démocratique à ce qui se fait (mal) aujourd’hui et à ce qui pourrait se faire (encore plus mal) demain… Le bulletin France Insoumise Francis Daspe / Carole Gohier correspond véritablement au vote nécessaire, utile, efficace et raisonnable.

Francis DASPE, candidat sur le canton 10 de Perpignan-5