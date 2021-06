Sète - Les visites se poursuivent dans les quartiers

Les visites se poursuivent dans les quartiers

C’est au Pont-Levis qu’a eu lieu une nouvelle visite de quartier vendredi 11 juin. Une initiative de la municipalité pour aller à la rencontre des riverains et représentants des instances citoyennes afin de prendre le pouls des quartiers aux quatre coins de la Ville. Une rencontre de terrain à laquelle participaient notamment Romain Ferrara, adjoint délégué au cadre de vie, Blandine Authié, première adjointe, et Vincent Sabatier, adjoint en charge des travaux et de la voirie.

Sur la place du Pont-Levis, les élus ont d’abord répondu aux problématiques soulevées par les riverains comme la réfection du revêtement des terrains de pétanque, le nettoyage de l’aire de jeux, la circulation et la végétalisation. Deux bonnes heures de déambulation qui ont aussi permis de régler un problème de signalétique aux abords des berges et de passer en revue la requalification de l’aire de loisirs du Pont-Levis.

Pour cette dernière partie, c’est Sandrine Lafont, du service espaces naturels de Sète agglopôle Méditerranée, qui a pu détailler le projet. Parmi les changements à venir : l’installation d’une zone d’accueil avec des panneaux pédagogiques, la reprise du parking avec places PMR pour faciliter l’accès au Fortin, la création d’un îlot végétal, d’une nouvelle aire de jeux et d’un nouveau cheminement au bord de l’étang pour la balade.

Cette requalification, menée par l’agglopôle, doit débuter début 2022. Elle s’accompagne, côté Ville, du renforcement de l’offre sportive et de loisirs avec la mise à niveau du centre équestre et l’arrivée de nouvelles associations sur site. D’une part Thau Kite Club dont l’installation est en cours. Une convention a été signée avec la mairie afin de permettre au club de mieux accompagner la pratique du kite surf au Pont-Levis. D’autre part un groupement de deux associations de chasse qui seront installées dans une maison de la biodiversité. Tout ceci afin de mieux intégrer cette aire de loisirs dans son environnement et sensibiliser les visiteurs.