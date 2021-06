Sérignan - Tourisme et écologie, le moteur pour redynamiser l'industrie locale.

Les candidats de l'Occitanie Naturellement avec Antoine Maurice tête de liste à la région et Thierry Antoine colistier, élu municipal à Béziers accompagnés des candidats à l'élection départementale de l'Alternative Sociale et Écologique, avec Yann Geshors et Chantal Lapuerta étaient à Sérignan plage.

Cela me tenait à cœur Yann Geshors, le local de l'étape de démontrer que l'activité touristique sur le littoral et respect de l'environnement est possible, notamment avec le Yelloh! Village Le Sérignan Plage dirigé par Jean- Guy AMAT (vice- président de l'Office de Tourisme Béziers Méditerranée et administrateur du groupe Yelloh Village).

Un établissement de plein air, accueillant près de 6.000 touristes, totalement intégré dans le paysage des Orpellières (obligation légale, peu appliquée dans notre région).

Tout est pensé "Nature", de la construction des mobil-homes, fabriqué en Occitanie avec des matériaux le plus naturel possible !

Mais également un incroyable système d'économie de l'eau et une utilisation de l'or bleu recyclés 3 fois ! Les eaux de piscines remplissent les chasses d'eau, qui à l'eau tour, seront utilisées pour arroser l'incroyable "forêt" qu'est le camping à lui tout seul !

Un havre de paix pour la biodiversité où les Hirondelles des fenêtres son reines ! Qui s'installent sur l'ensemble du camping pour y nicher, parmi les nombreux nichoirs à Chauve-souris, Hérissons, etc. Sans oublier la lagune du Séoune où les Flamants roses s'y reposent.

Être un camping au bord de Méditerranée impose une réflexion et un plan d'actions à long terme, concernant l'érosion du littoral, les inondations et faire face au changement climatique.

Afin de réduire l'impact économique et pouvoir repartir plus vite en cas d'inondation, l'établissement à surélevé certaines habitations de vacances, ce qui évitera leur destruction !

C'est également l'entretien du cordon dunaire qui préservera du risque "vague submersion" et qui plus est, évite l'érosion du littoral.

Jean-Guy Amat est également soucieux de la qualité de travail de ses salariés ! Il est conscient du travail saisonnier (que l'on pourrait qualifier de précaire), les contrats sont de 6 mois et aimerait pouvoir signer d'avantage de CDI, et des contrats lissés sur l'année.

Ce camping 5* est un modèle économique viable et durable, non pas soucieux de l'environnement ! Mais est viscéralement intégré dans l'ADN de cet établissement de plein air du Biterrois.

L'Alternative Sociale et Écologique, l'Occitanie naturellement, mobilisées sur le terrain au service des citoyens.