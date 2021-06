Béziers - R.A.S intérim vient de recruter 9 futures conductrices

Dans le cadre du projet de formation “Agir au féminin”, l'agence R.A.S Intérim Béziers vient de recruter 9 futures conductrices de voyageurs cars et bus, après différentes étapes comprenant réunions d’informations collectives, tests écrits et tests de conduite sur car, entretiens de motivation, job dating et stage d'immersion au sein des entreprises partenaires.

A l'issue de ce process de recrutement, les candidates ont démarré une période de formation TP CTCR (Conducteur de Transport en Commun sur Route) du 30 avril jusqu’au 31 juillet 2021 au sein des entreprises partenaires : VECTALIA et TRANSDEV.

Valérie âgée de 54 ans souhaite se reconvertir après des expériences en tant qu’agent de sûreté aéroportuaire, barmaid..; Fatima 42 ans un parcours atypique dans le prêt à porter veut désormais se tourner vers un métier qui bouge et avec de l’autonomie ; Amandine, jeune maman de 33 ans veut s’investir dans un vrai projet de vie avec une formation diplômante et un métier stable ; Tiffany 41 ans, maman célibataire avec un enfant recherche un temps partiel pour profiter davantage de son fils… Toutes ces femmes sont dynamiques, motivées, rêvent de devenir conductrice voyageur, aiment conduire et apprécient le contact humain. En reconversion pour certaines et à la recherche d'un projet de vie pour

d'autres, la formation "Agir au Féminin" représente pour elles un nouveau départ et une stabilité dans leur vie !

Elles voient toutes ce nouveau projet comme un challenge à relever.

Pôle emploi et l’AFTRAL de Béziers accompagnent R.A.S Intérim dans cette démarche de féminisation.

> Agence R.A.S Intérim :

43 bis avenue de la voie Domitienne 34500 Béziers

Téléphone : 04 48 52 01 75

Le projet “Agir au féminin” a vu le jour fin 2020. R.A.S Intérim lance l’impulsion et devient moteur de la mixité dans les métiers de la filière du transport et de la logistique. L’objectif est de former plus de femmes aux métiers de la conduite et de favoriser l’évolution de carrière des femmes. Un secteur majoritairement masculin avec seulement 5% de femmes conductrices, sur les 210 000 conducteurs routiers que compte le monde du transport*. Cette démarche est née d’une rencontre professionnelle entre Anne POITEVIN, responsable d’agence du réseau R.A.S Intérim de Toulouse et le centre de formation ECF Sacareau de Colomiers (31). Une idée innovante, qui prend forme peu à peu, autour d’expériences respectives lors de l’accompagnement et l’écoute auprès des clients transporteurs de R.A.S Intérim. Le projet “Agir au féminin” repose sur les piliers suivants : proposer un parcours différenciant, répondre au besoin de recrutement des employeurs, sensibiliser le public féminin à un métier qui est aujourd’hui accessible, faire tomber les a priori et promouvoir plus généralement le transport de marchandises. Le projet se concrétise progressivement au sein du groupe R.A.S, qui s’est fixé comme objectif de former 1 000 conducteurs et conductrices chaque année.