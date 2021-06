Sérignan - Un petit théâtre de verdure pour les enfants

Un petit théâtre de verdure pour les enfants

Depuis quelques jours, un petit théâtre de verdure a pris place tout à côté de la médiathèque Samuel Beckett, à l’ombre des arbres des jardins de l’Hôtel de ville. Composé de blocs de pierre posés à même le sol et d’une scène en bois, il a été entièrement fabriqué par nos agents.

Il permet à la médiathèque de continuer à proposer, en petit comité et en extérieur, des spectacles, lectures et autres animations culturelles à nos enfants, car respectant les protocoles sanitaires restrictifs. Il a été inauguré samedi 4 juin par Emmanuelle Tivoli qui y a joué son spectacle "Dans mon grande livre, il y a... ".

Le lieu est agréable, frais et entouré de verdure, c’est une belle réussite. Les équipes de la médiathèque sont enchantées et tiennent à remercier leurs collègues des services techniques pour le travail soigné et rapide !

Notre ville a la chance de pouvoir compter sur des agents municipaux engagés, solidaires et créatifs.