Cahors - Occitanie Tour: l'équipe de Carole Delga roule pour l'Occitanie en commun à Cahors

Aller à la rencontre des citoyens partout en Occitanie et à vélo pour échanger sur le projet régional de l’Occitanie en Commun, coconstruit grâce à la plateforme citoyenne, voilà l’ambition de l’Occitanie Tour. Quelques jours après Figeac, samedi 5 juin, les candidats et soutiens lotois d’Occitanie en Commun ont rencontré les cadurciens. Le maire de Cahors Jean-Marc Vayssouze-Faure était sur le point de départ pour encourager les colistiers de l’Occitanie en Commun et témoigner son soutien à Carole Delga.

Pour Carole Delga : « L’Occitanie Tour, c’est aller à la rencontre des habitants de notre belle région, à vélo qui plus est, pour échanger sur les problématiques rencontrées dans les territoires et les solutions que nous voulons apporter : c’est ça la méthode Delga. ».

Les étapes de l’Occitanie Tour à Cahors

• Étape 1 : Rendez-vous au Cinéma Le Grand Palais de Cahors.

• Étape 2 : En route vers la Gare de Cahors.

• Étape 3 : Le passage devant le Pont Valentré.

• Étape 4 : La déambulation dans les rues du centre-ville, en passant par la Halle de Cahors, la Place des Républicains espagnols et la Mairie, à la rencontre des commerçants et des habitants.

Pour Jean-Marc Vayssouze-Faure, « la Région Occitanie et Carole Delga ont été d’un grand soutien pour le département du Lot et la ville de Cahors. La Région a été un partenaire décisif pour la reconquête du centre-ville et les commerces de proximité, mais aussi dans la réalisation des projets tels que le complexe cinématographique, le musée Henri-Martin, la halle… ».

Au guidon de leur vélo, en passant devant ces lieux emblématiques et en échangeant avec les habitants, les candidats de l’Occitanie en Commun ont ainsi rappelé les engagements forts qu’ils défendent avec Carole Delga : un accès aux soins pour tous, le soutien à l’économie locale, des mobilités durables et facilitées, une alimentation saine et locale, la protection et valorisation du patrimoine, la valorisation de nos cultures et identités… mais aussi « la promotion de nos valeurs humaines et de proximité ».

Pour conclure ce parcours, Marie Piqué (tête de liste du Lot) a rappelé sur la Place des Républicains espagnols qu’il « il faut voter dès le 20 juin pour Carole Delga, la candidate qui incarne au mieux la Région des solutions et le rassemblement face à l’extrême-droite » !

Video ici