Tarbes - Recettes aux notes printanières & estivales : Haricot Tarbais, légèreté rime avec bienfaits !

Avec l’arrivée des beaux jours, le besoin de légèreté se fait ressentir, y compris dans l’assiette ! Laissez-vous tenter par des recettes saines et savoureuses, composées de Haricot Tarbais : décliné en salade, tartine, houmous, terrine ou encore croquette.

Fruit de l’excellence d’un savoir-faire inégalé, ce produit phare de la gastronomie du Sud-Ouest est estampillé Label Rouge et IGP depuis plus de 20 ans, et séduira petits et grands gourmets...

Le Haricot Tarbais, une légumineuse aux nombreuses vertus nutritionnelles

Sans gluten et riche en protéines, le Haricot Tarbais se révèle être l’allié indispensable d’un régime alimentaire équilibré au quotidien. En effet, il regorge de minéraux et de vitamines, et parce qu’il procure rapidement une sensation de satiété, il sera fortement apprécié de celles et ceux qui souhaitent manger moins ! Riche en protéines végétales, il offre les avantages de la viande, notamment une haute teneur en fer, sans les inconvénients des matières grasses. Par ailleurs, il possède un faible indice glycémique.

De plus, ce grain sec à la forme originale possède une peau fine qui le rend extrêmement léger en bouche, fondant et digeste. Il n’éclate pas et ne s’écrase pas en purée durant la cuisson. Sa peau fond avec la chaleur dans une intense onctuosité. Une tenue exceptionnelle à la cuisson confère au Haricot Tarbais une qualité appréciée pour toutes les recettes de mijotés.

Des préparations les plus rustiques aux plus raffinées, le Haricot Tarbais s’accommode de mille et une façons. Voici une sélection de recettes gourmandes et équilibrées, idéales pour les belles journées ensoleillées.

Retrouvez l’intégralité des recettes printemps-été du Haricot Tarbais via le lien suivant :

Renseignement complémentaire sur le www.haricot-tarbais-tradition.fr et recettes en vidéos disponibles sur www.youtube.com/user/leharicottarbais