Pyrénées-Orientales - Le RCP 66 soutient la candidature de Francis Daspe et Carole Gohier aux Départementales

Le RCP 66 (Rassemblement Citoyen et Politique des Pyrénées-Orientales) apporte son soutien le plus résolu à la candidature de Francis DASPE et de Carole GOHIER dans le canton 10 de Perpignan-5 pour les prochaines élections départementales des 20 et 27 juin prochains.

L’ampleur et l’intensification des crises économique, sociale, écologique et démocratique exigent des élus aux convictions solides et sincères. Ce sera le cas avec Francis DASPE, initiateur et animateur du RCP 66, et Carole GOHIER avec qui je partage la fonction de porte-parole du RCP 66. Nous savons très bien qu’ils tiendront leurs promesses et leurs engagements.

Pour le RCP 66, l’implication du plus grand nombre dans les luttes sociales et écologistes, la défense des services publics, l’articulation entre le citoyen et le politique constituent des ardentes priorités. Elles seront recherchées et garanties par ces candidats une fois devenus élus.

Nous leur faisons entièrement confiance pour promouvoir l’implication citoyenne et défendre la souveraineté populaire en toutes circonstances. Ils sauront porter au sein du Conseil départemental le référendum d’initiative citoyenne (RIC) pour faire entendre notre voix chaque fois que le besoin s’en fera sentir.

Le RCP 66 appelle à voter et à faire voter massivement en faveur de Francis Daspe et de Carole Gohier, candidats de La France Insoumise soutenus par le RCP 66. Plus que jamais, le slogan du RCP 66 est d’actualité : « Résister, Converger, Inventer ». L’objectif reste la réalisation de la nécessaire révolution citoyenne. Soyons à la hauteur des enjeux !

Francis CARMONA, porte-parole du RCP 66