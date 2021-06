Mèze - La naissance de la « forêt gourmande »

La naissance de la « forêt gourmande »

L’engagement de la Ville de Mèze pour favoriser la biodiversité et la végétalisation du territoire communal vient de franchir un nouveau cap.

Le 2 juin, les 12 premiers arbres fruitiers de la future « forêt gourmande des Mézois » ont été plantés sur la partie Sud du parc naturel du Sesquier.

Il ne s’agit là que de la première étape d’une démarche de long terme initiée par Lysiane Estrada, adjointe à la transition écologique. Chaque année, la Ville plantera 12 nouveaux arbres fruitiers. Les citoyens qui le souhaitent pourront également utiliser cet espace pour y planter leurs propres arbres. Une surface de près de deux hectares y sera entièrement dédié.

Au fil du temps et des saisons, ce jardin-verger, ou cette forêt nourricière, se développera. Elle sera gérée de façon naturelle selon les principes de la permaculture. Les espèces utiles à l’homme y seront privilégiées. Les fruits offerts par les arbres ou les arbustes pourront, quant à eux, être librement glanés et dégustés par les passants.

Ce lieu, entièrement consacré à la nature et à ses bienfaits, sera baptisé « Verd Paradis » (prononcer bert paradiss) en référence à l’œuvre de l’écrivain occitaniste Max Rouquette.

Les premiers arbres de la forêt gourmande

12 essences différentes viennent d’être plantées dans le Verd Paradis