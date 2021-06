Mèze - Les plages bichonnées avant l'été

Les plages bichonnées avant l’été

Le service municipal de la voirie s’attèle actuellement au nettoyage des plages de Mèze.

Les agents ratissent et retirent les algues accumulées par les derniers coups de vent (25 tonnes de zostères marines ont été enlevées) avant que du sable fin et propre soit mis en place pour le confort des Mézois et des visiteurs. Ce sable de rivière est systématiquement soumis à plusieurs analyses bactériologiques avant d’être étalé sur la plage du Thalassa et la Plagette, soit un linéaire de près de 500 mètres. Rappel : pour préserver la propreté des plages, les chiens y sont formellement interdits.

Garder les plages propres, c’est aussi une affaire de civisme.