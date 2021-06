Sète - Élections : un service citoyen pour les personnes à mobilité réduite

Élections : un service citoyen pour les personnes à mobilité réduite

La ville de Sète rappelle qu’elle assure, à chaque élection, dans un souci de démarche citoyenne, un service gratuit de véhicules avec chauffeur pour permettre aux Sétoises et Sétois en difficultés pour se déplacer d'aller voter. Cette mesure concerne en priorité les personnes âgées résidant à domicile.

Les particuliers désirant bénéficier de ce service doivent appeler la mairie en donnant leur nom, leur adresse, leur n° de téléphone et l'heure à laquelle ils souhaitent être accompagnés.

Ce service fonctionnera les dimanches 20 et 27 juin 2021 à partir de 8 h et jusqu'à la clôture du scrutin à 18 h, sauf de 12 h à 13 h 30. Les bénéficiaires seront pris en charge et ramenés à leur domicile. Les véhicules seront désinfectés après chaque transport de personnes et du gel hydroalcoolique sera à disposition des usagers. Le masque sera obligatoire durant le trajet.

A noter que les personnes doivent être autonomes et capables de se déplacer seules. Celles dont le handicap nécessite l'utilisation d'un fauteuil roulant ne sont pas éligibles à ce dispositif, les chauffeurs de la mairie n’étant pas habilités à les prendre en charge et les véhicules pas adaptés à ce type de transport.

Date limite d'enregistrement des demandes : le vendredi 18 juin 2021 avant 17 h pour le 1er tour. Le vendredi 25 juin 2021 avant 17 h pour le 2nd tour.

Contact : 04 99 04 70 02 /70 05/ 70 26 / 70 82.

Le service Elections de la mairie, rue Paul Valéry, est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et le samedi matin de 9 h à 12 h.