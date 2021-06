Tarn - Le Pré en Art - au Pré Vert de Rabastens les 5 et 6 juin 2021

En ce début tout début de saison estivale, créateurs et artisans d’art quittent leurs ateliers et vous donnent rendez-vous au Pré Vert à Rabastens.

Cet ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle, hôtel restaurant devenu un tiers lieu très actif accueillera artistes et professionnels des métiers d’art le week-end des 5 et 6 juin prochains. Deux univers seront représentés : l’univers de la maison, la décoration, et celui de la mode et des accessoires. Tout pour préparer l’arrivée de l’été !

Venez à la rencontre d’Aster Cassel, céramiste à l’univers onirique, Pauline Malbec, tapissière d’ameublement et d’Ambre Piazzo et Yann Gautier bijoutiers-joailliers, qui concourent pour le prix départemental des métiers d’art. Deux céramistes également présents ont récemment fait l’objet d’un beau reportage sur France 3 : Séréna Ilari porcelainière et Michel Goldstyn attaché au grès.

D’autres talents présenteront leurs œuvres : Patrick Cuttè calligraphe-typographe, Laurence Sanchez restauratrice d’horloges, Jean-Loup Prudent ébéniste contemporain, Marlie Kentish-Barnes tailleur de pierre, Marie Janodet qui grave le verre, ou encore Virginie-Salviac Rigal créatrice textile et de luminaires.

Côté mode, de belles créations pour se faire plaisir, présentées par Laurence Subbiotto perlière, Michèle Fournier plumassière, Daniel Nowak maroquinier, Gabrielle Campana bijoutière ou Véronique Malbert chapelière…..

Les 5 et 6 juin au Pré Vert à Rabastens de 9h30 à 18h, prenez une bouffée d’air créative et artistique !

Contacts : Edith BLOT ARTEA au 06 10 92 26 17 ou Nathalie MALATERRE du Pré Vert au 06 20 36 70 23.