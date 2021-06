Lot - Harmonie Mutuelle organise une conférence en ligne « addictions, en milieu sportif »

Harmonie Mutuelle invite les Lotois et Tarn-et-Garonnais à participer à une conférence gratuite en ligne sur la thématique des addictions en milieu sportif, le jeudi 17 juin de 18h00 à 19h00.

Autour d’une information sur les pratiques dopantes et les consommations dites "conviviales", nous essaierons de définir ensemble d’autres outils ou pratiques permettant de valoriser les performances et la convivialité tout en diminuant les risques pour la santé.

Cette rencontre sera animée par un infirmier de l'association Addictions France.

L’inscription est gratuite et obligatoire en cliquant ici : www.eventbrite.fr/e/billets-addictions-en-milieu-sportif-148729133843

