Europe - Conférence sur l'avenir de l'Europe: lancement de la plateforme numérique multilingue

La plateforme centrale de la Conférence, dévoilée ce jour par les co-présidents du Comité exécutif, permettra aux citoyens de contribuer à façonner l'avenir de l'Europe.

Le comité exécutif de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, composé de représentants du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, lance la plateforme numérique multilingue pour la Conférence sur l'avenir de l'Europe, invitant tous les citoyens de l'UE à contribuer à donner forme à leur propre avenir et à celui de l'Europe. La plateforme, qui est disponible en 24 langues, permettra un partage et un échange d'idées et de points de vue entre les citoyens de toute l'Union lors d'évènements organisés en ligne.

La présidence conjointe de la Conférence s'est félicitée du lancement de la plateforme.

Le Président du Parlement européen, David Sassoli, a déclaré: ''La plateforme constitue un outil essentiel pour permettre aux citoyens de participer et de donner leur avis sur l'avenir de l'Europe. Nous devons être certains que leurs voix seront entendues et qu'ils jouent un rôle dans la prise de décision, en dépit de la pandémie de COVID-19. La démocratie européenne, de nature représentative et participative, continuera à fonctionner quoi qu'il en soit, car notre avenir commun l'exige.''

S'exprimant au nom de la présidence du Conseil, le Premier ministre portugais, António Costa, a quant à lui déclaré: ''Le moment est venu pour nos citoyens de partager activement leurs plus grandes préoccupations et leurs idées. Cette discussion ne pourrait pas avoir lieu à un moment plus opportun. Nous devons nous préparer dès maintenant, afin de sortir encore plus forts de cette crise et d'être prêts pour l'avenir lorsque nous aurons surmonté la pandémie. Nous espérons continuer à construire ensemble l'Europe de l'avenir, une Europe plus juste, plus verte et plus numérique qui réponde aux attentes de nos citoyens.''

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée en ces termes: ''Santé, changement climatique, emplois de qualité et durables dans une économie de plus en plus numérique, état de nos sociétés démocratiques: nous invitons les Européens à prendre la parole, à exprimer leurs préoccupations et à nous dire dans quelle Europe ils veulent vivre. Grâce à cette plateforme citoyenne, nous donnons à tous la possibilité de contribuer à donner forme à l'avenir de l'Europe et de dialoguer avec des citoyens de l'Europe entière. C'est une excellente occasion de rapprocher virtuellement les Européens. Participez au débat! Ensemble, nous pouvons construire l'avenir auquel nous aspirons pour notre Union.''

La Conférence sur l'avenir de l'Europe, qui constitue un débat sans précédent, correspond à une forme ouverte et inclusive de démocratie délibérative. Son objectif est de mieux donner aux citoyens de tous horizons, dans toute l'Europe, la possibilité d'exprimer ce qu'ils attendent de l'Union européenne, afin que ces attentes influent sur la direction future de l'UE et l'élaboration de ses politiques. La présidence conjointe s'est engagée à donner suite aux conclusions de la conférence.

Contexte

La plateforme numérique est multilingue et entièrement interactive: les participants peuvent y dialoguer les uns avec les autres et discuter de leurs propositions avec des citoyens de tous les États membres, dans les 24 langues officielles de l'Union. Des personnes de tous les horizons, aussi nombreuses que possible, sont encouragées à contribuer, par l'intermédiaire de la plateforme, à donner forme à leur avenir, mais aussi à promouvoir cette plateforme sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #LAvenirVousAppartient.

Conformément à un principe essentiel de la Conférence, une transparence totale sera assurée sur la plateforme, puisque toutes les contributions et tous les résultats des événements seront collectés, analysés, contrôlés et rendus publics. Les idées et recommandations clés issues de la plateforme serviront de contributions aux panels de citoyens européens et aux sessions plénières, où elles seront débattues pour produire les conclusions de la Conférence.

Tous les événements liés à la Conférence, qui seront enregistrés sur la plateforme, pourront être visualisés sur une carte interactive, que les citoyens pourront parcourir pour s'inscrire. Une panoplie d'outils sera à la disposition des organisateurs des évènements pour les aider à organiser et à promouvoir leurs initiatives. Tous les participants devront respecter la charte de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, qui établit des règles permettant un débat paneuropéen respectueux.

La plateforme s'articule autour de plusieurs grands thèmes: le changement climatique et l'environnement; la santé; une économie plus forte et plus juste; la justice sociale et l'emploi; l'UE sur la scène internationale; les valeurs et les droits, l'état de droit, la sécurité; la transformation numérique; la démocratie européenne; la migration; et l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport. Un «champ libre» destiné aux autres idées et idées transversales («autres idées») viendra compléter ces thèmes, les citoyens restant libres de soulever toute question importante à leurs yeux, selon une démarche qui part véritablement de la base.

La plateforme fournit également des informations sur la structure et les travaux de la Conférence. Elle est ouverte à tous les citoyens de l'Union, ainsi qu'à l'ensemble des institutions et organes de l'UE, des parlements nationaux, des autorités nationales et locales et de la société civile. La vie privée des utilisateurs et les règles de l'UE en matière de protection des données y seront pleinement respectées.

