Sète - Les habitants informés sur la mise en place du dispositif Voisins vigilants

Les habitants informés sur la mise en place du dispositif Voisins vigilants

Des Sétois venus de tous les quartiers se sont réunis mercredi 26 mai dans la salle Tarbouriech pour prendre connaissance du dispositif Voisins vigilants.

En présence de Romain Ferrara, adjoint délégué au cadre de vie des quartiers, Patrick André, adjoint à la sécurité et Éric Perriguey, directeur de la police municipale, les représentants des quartiers de la ville ont pu en apprendre davantage sur ce dispositif citoyen, lancé en 2007 par le ministère de l’intérieur. Voisins Vigilants et solidaires est un réseau constitué de citoyens qui, dans chaque quartier d’une ville, s’engagent à être attentifs sur la sécurité de leur cadre de vie. Ce système s’appuiera sur le tandem police municipale-nationale et un référent qui dans chaque quartier, aura pour rôle de faire remonter des faits aux autorités. Une convention sera signée fin 2021 pour officialiser le lancement du dispositif.

Le directeur de la police municipale, Éric Perriguey, a tenu à souligner l’importance du lien qui uni la police et les citoyens, en les invitant à améliorer la sécurité des uns et des autres, sans empiéter sur la vie privée des riverains.