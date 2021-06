Mèze - Une banderole « pour que vivent nos langues »

Une banderole « pour que vivent nos langues »

La Ville de Mèze s’est jointe à la mobilisation nationale pour la défense des langues régionales organisée, le 29 mai, par le collectif « Pour que vivent nos langues ».

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel de la Ville pour montrer leur attachement viscéral à la langue de leur région et à leur identité culturelle.

Aux côtés des élus municipaux, étaient rassemblés, place des Micocouliers, le cercle occitan Lo Buou, la calandreta la Cardonilha, la fédération des Calandreta de l’Hérault, l’institut d’études Occitanes (IEO), des élèves et parents d’élèves de la Calandreta. Lysiane Estrada adjointe au maire de Mèze, Jaumet, Joan Rios, directeur de la Calandreta, Anne Milhau, présidente de la fédération Hérault des Calandretas et le président de l’IEO ont pris successivement la parole.

A cette occasion, a été déployée une banderole « Pour que vivent nos langues » réalisée par la Ville de Mèze.