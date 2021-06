Hérault - Ce qui change au 1er Juin : Gaz, Chômage, Youtube, Google....

Ce qui change au 1er Juin 2021

Un nouveau mois débute demain, mais également son lot de changements. On fait le point pour vous

HAUSSE DES TARIFS DU GAZ

Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie vont augmenter de 4,4%. L’augmentation sera de 1,2% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,6% pour ceux qui ont un double usage (cuisson et eau chaude) et de 4,6% pour les foyers qui se chauffent au gaz.

FIN DE LA TRÊVE HIVERNALE

Avec la crise sanitaire, le gouvernement avait annoncé en février dernier que la trêve hivernale des expulsions locatives serait prolongée de deux mois, jusqu'au 31 mai. Les expulsions locatives pourront donc reprendre dès demain, mardi 1er juin.

CHÔMAGE PARTIEL

Les règles du dispositif de chômage partiel changent ce 1er juin. Jusqu’à présent, les salariés bénéficiaires du chômage partiel percevaient 84% de leur salaire net, 100% s’ils étaient payés au Smic. Désormais, l’Etat ne va plus prendre en charge que 72% du salaire net des travailleurs. Cependant, tous les secteurs ne sont pas concernés par cette nouvelle mesure puisque dans ceux dits protégés comme l’hôtellerie, le tourisme ou l’événementiel, les salariés continueront à percevoir 84% de leur salaire net jusqu’au 1er juillet.

PUB SUR YOUTUBE

YouTube modifie ses conditions d'utilisation à partir de demain, mardi 1er juin. Plus aucune vidéo publiée sur la plateforme ne sera épargnée par la publicité, même les chaînes non-monétisées. Mais ce n'est pas parce qu'une publicité accompagne une vidéo que de l'argent ira dans la poche du vidéaste : ces publicités ne donnent droit "à aucun paiement" pour les chaînes non-monétisées, précise YouTube.

GOOGLE PHOTOS

Vous utilisez l'application Google Photos ? Et bien, dès demain mardi 1er juin, cette application ne sera plus gratuite. Il ne sera plus possible de sauvegarder gratuitement des photos et des vidéos en haute qualité au-delà d'un quota de 15 Go. À noter que les contenus sauvegardés avant le 1er juin ne sont pas concernés. Pour augmenter son espace de stockage, il faut passer payer ! Google propose un abonnement pour 100 Go de stockage à 20 euros par an ou 2 euros par mois. Par ailleurs, en cas de dépassement du stockage ou d'inactivité de plus de deux ans sur Gmail ou Google Drive, les contenus risquent désormais d'être supprimés.