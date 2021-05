Hérault - Des boîtes noires dans les voitures neuve dès 2022 !

Des boîtes noires dans les voitures neuve dès 2022 !

C’est officiel : À partir de l’année prochaine, soit mai 2022, chaque voiture neuve circulant en Europe devra être équipée d’un "enregistreur de données", une boîte noire, comme les avions, permettant de mémoriser divers éléments. Une boîte noire est un dispositif scellé, placé dans un espace protégé du véhicule. Cette boîte noire est alimentée de manière autonome par une pile interne et ne peut pas être désactivée.

Une nouvelle obligation imposée par la Comission européenne.

Objectif de ce nouveau dispositif, est en cas d’accident, la boîte noire enregistre un peu avant, pendant et un peu après le choc. Ces données ne peuvent être exploitées que par les forces de l’ordre. Les paramètres enregistrés seront : La vitesse, le freinage, le port de la ceinture de sécurité, la position GPS et l’inclinaison du véhicule sur la route et l’état des systèmes de sécurité comme l’airbag, l’aide au freinage d’urgence…

Un équipement également obligatoire pour les voitures d’occasion à partir de mai 2024 (un prix qui commencera autour d’une centaine d’euros). Par ailleurs, d’autres équipements seront obligatoires à partir de mai 2022 :