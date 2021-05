Montpellier - Manifestation du 22 mai à Montpellier : position de la libre pensée.

Manifestation du 22 mai à Montpellier : position de la libre pensée.

La libre pensée apporte tout son soutien au peuple palestinien privé de ses droits. Un cessé le feu a suspendu les bombardements, face à la résistance acharnée du peuple palestinien, mais peut-on dire que cela règle le règle le problème ?

250 morts dont 60 enfants 58 000 déplacés et des ruines.

Cette vague de terrorisme d’état contre un peuple a des conséquences en France : en instrumentalisant la notion d’antisémitisme, Macron et ses laquais sont allés encore plus loin dans la remise en cause de nos libertés.

Ceux qui en France soutiennent Israel et son fameux « droit à se défendre », sont les mêmes qui s’acharnent à nous diviser, à poser sur notre sol la doctrine américaine du choc des civilisations et détruisent nos libertés, organisent la répression.

Quelle frilosité quand il s’agit de dénoncer ou d’évoquer le terrorisme contre les palestiniens, et quel empressement à s’unir dans une opération d’union nationale pour incriminer la justice qui est accusée de laxisme, en demandant plus de répression.

Les mêmes qui soutiennent la dictature au Tchad, et les mêmes qui préparent le sommet France Afrique à Montpellier.

Nous n’oublierons pas l’interdiction de la manifestation à Paris, avec le soutien d’Hidalgo, ni la tribune de la honte de Valls avec l’extrême droite, soutenant les bombardements israéliens. Ces gens-là forgent les chaines pour les peuples, alors que nous avons besoin de solidarité, de droits, d’emploi, de service public, de civilisation.

Les palestiniens ont droit à la paix, à la liberté et à la terre, comme nous avons besoin également de retrouver nos libertés.

Contre tous les totalitarismes, contre toutes les atteintes aux droits, l’unité doit être la plus large possible, avec toutes les organisations.

Solidarité avec la résistance palestinienne !

Unité pour la défense de toutes nos libertés et le droit d’expression !