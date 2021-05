Cahors - Un nouveau service de la DGFiP à Cahors en 2022

Un nouveau service de la DGFiP à Cahors en 2022

En novembre 2019, la Ville de Cahors faisait acte de candidature, avec le soutien du Département du Lot, pour accueillir un service déconcentré de la Direction générale des finances publiques organisé dans le cadre du projet de relocalisation des services de la DGFiP au profit des villes moyennes.

En début d’année 2020, la candidature de Cahors a été retenue dans la première vague de sélection, comme une 50e d’autres villes moyennes choisies parmi 400 candidatures. La Ville et ses partenaires se réjouissent de l’arrivée, dès 2022, du Centre de contact des professionnels sur le territoire.

La candidature de la Ville de Cahors s’inscrit dans le cadre de la démarche de développement territorial portée par les équipes municipale et communautaire depuis 2008 de reconquête de la centralité et de redynamisation du territoire. Confortée par le programme national Action Cœur de Ville, cette démarche est soutenue par des partenariats territoriaux étroits avec les services de l’Etat, du Département du Lot et de la Région Occitanie notamment. Elle a permis entre autres, par exemple, d’ouvrir un complexe de cinéma en plein cœur de ville, de maintenir un taux de vacance commerciale en centre-ville bas (autour de 7 %) ou de réhabiliter et remettre sur le marché plus de 700 logements...

La Banque des Territoires et Action Logement sont également fortement impliqués dans cette démarche de développement territorial volontariste.

Dans sa candidature, préparée en collaboration avec la Direction départementale des Finances publiques du Lot, Cahors a fait valoir ses atouts. La Ville a mis en avant notamment les disponibilités foncières pour accueillir le nouveau service et ses agents. Elle a invité les agents à changer de vie et à « oser la ville grandeur nature » en venant profiter d’un cadre de vie avantageux, connecté, avec des services multiples à portée de main pour toute la famille, des opportunités de loisirs et d’activités foisonnantes, et des facilités pour étudier et se former.

Autre élément déterminant de la candidature : le dispositif d’accompagnement à l’installation que constitue le réseau d’accueil animé par le Département du Lot dans le cadre de la démarche de marketing territorial menée sous la marque collective Oh My Lot.

Cette démarche d’attractivité est portée collectivement avec les Intercommunalités du Lot, les Chambres consulaires, Pôle Emploi... Ce qui permet de mettre en lien tous les acteurs du territoire pour offrir un accompagnement sur mesure aux agents de la DGFIP dans leur installation sur le territoire, pour accéder aux services ou détecter des opportunités d’activités professionnelles (emploi, reprise ou création d’activités, formations...) pour les conjoints...

A une heure de la métropole toulousaine, au cœur d’un cadre de vie apaisé et connecté, les 40 familles trouveront ici, à n’en pas douter, les opportunités de s’épanouir et mener ce nouveau projet de vie, à la fois professionnel et personnel.

Crédit photo : Photothèque Grand Cahors / C. Julien.