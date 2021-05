Sète - Le Pavillon bleu de nouveau attribué aux plages sétoises

Le Pavillon bleu de nouveau attribué aux plages sétoises

Sète a reçu le label Pavillon bleu pour ses six plages (Lazaret, Fontaine, Lido, Baleine, 3 Digues et Castellas) jeudi 20 mai lors de la cérémonie virtuelle d’annonce du palmarès 2021 par l’association Teragir.

Les critères de sélection aussi variés que l’analyse de la qualité de l’eau, la mise à disposition de points d’eau potable, la propreté des plages, la mise en place d’activités d’éducation à l’environnement, l’affichage de consignes de tri, l’accès aux personnes à mobilité réduite ou encore la sensibilisation aux modes de déplacement doux. Au total, ce sont plus de 50 points qui sont inspectés pour faire du Pavillon bleu un label toujours plus exigeant.

Le but est donc bien de récompenser les communes qui s’engagent à prendre soin de leur littoral, tout en permettant aux habitants et visiteurs de bénéficier de services et d’équipements de qualité. Un défi que la Ville relève maintenant depuis 28 ans.