Occitanie - Soutien au pouvoir d'achat et aide aux professionnels : la saison estivale 2021

Soutien au pouvoir d'achat des habitants et aide aux professionnels : la saison estivale 2021 se prépare en Occitanie

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Vincent Garel, président du Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie (CRTL) ont présenté aujourd'hui à l'occasion d'une conférence de presse, aux côtés de professionnels du secteur touristique, les mesures régionales qui permettront d'accompagner la saison estivale 2021 en Occitanie.

Dans ce contexte de crise sanitaire, économique et sociale, la Région et le CRTL ont souhaité soutenir la filière touristique via des dispositifs d'aides aux entreprises et des offres incitatives dédiées aux habitants d'Occitanie. En parallèle, la Région poursuit le travail d'animation de la filière, engagée dans une transformation vers un tourisme plus durable et plus solidaire. Une démarche d'avenir qui s'inscrit dans le cadre du Pacte Vert pour l'Occitanie adopté en 2020.

« Avec le Comité régional du tourisme et des loisirs, nous avons répondu présents dès l'été 2020 pour aider les professionnels à passer la crise et faciliter les départs en vacances du plus grand nombre. Le succès de la carte Occ'Ygène et des billets de trains liO à 1€ l'an dernier témoignent de la pertinence et de l'intérêt du tourisme de proximité. J'en suis convaincue, aujourd'hui plus que jamais, le premier touriste c'est l'habitant. Nous poursuivons dans cette voie pour préparer la saison estivale 2021. Pour autant, si nous avons su nous mobiliser sans relâche face à l'urgence, nous n'avons pas abandonné notre projet d'avenir pour le tourisme en Occitanie. Cette crise vient aussi confirmer la nécessité de revoir notre modèle de développement, nos modes de productions, notre rapport à la nature, nos habitudes de déplacement. Cela touche également l'activité touristique. Avec notre Pacte Vert adopté en 2020, nous engageons donc l'Occitanie dans cette nouvelle voie, celle du tourisme du 21e siècle, plus solidaire et plus responsable » a notamment souligné Carole Delga.

Parmi les principales mesures présentées ce jour :

Prolongement de la Carte Occ'Ygène, également étendue à de nouveaux publics, notamment les personnels soignants mobilisés sur le front de l'épidémie de Covid-19. A compter du 1er juillet, ils pourront bénéficier d'une carte dédiée, monétisée par la Région jusqu'à 150 € (sous conditions de ressources) ;

Renouvellement des offres de trains liO, avec plus d'1 million de billets à 1 € entre juin et septembre ;

Mise en place d'une plateforme web de réservation d'hébergements en Occitanie, sans intermédiaire et sans commission ;

Prolongation jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire (1er juin 2021 inclus) du fonds L'OCCAL permettant de soutenir les entreprises touristiques en matière de trésorerie et d'investissement ;

Poursuite du déploiement du plan thermalisme, avec notamment une nouvelle vitrine web présentant les 28 stations thermales d'Occitanie et les 12 pathologies traitées dans la région...

Crédit photo : Région Occitanie - Laurent Boutonnet