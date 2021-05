Nîmes - Les Vendredis de l'Agglo reviennent à partir du 21 mai !

Les Vendredis de l’Agglo reviennent à partir du 21 mai !

Mardi 18 mai 2021 – Nîmes Métropole. Après une trop longue absence, les Vendredis de l'Agglo (VDA) sont de retour et vous proposent 13 représentations d’art vivant pour petits et grands ! Du 21 mai au 16 juillet 2021, ne manquez pas de profiter de ces belles soirées gratuites qui se tiennent dans les communes du territoire de Nîmes Métropole. Un retour bienvenu qui va permettre de recréer ce lien social dont nous avons tant besoin aujourd’hui !

Vous pourrez assister à 9 représentations des VDA et à 4 Pestacles pour le jeune public. Des soirées variées grâce à une programmation qui se veut éclectique : théâtre, seul en scène, musique et bien sûr, jeune public. Alors même si le protocole sanitaire, le port du masque et la distanciation seront encore de la partie… À vous de jouer et d’en profiter dès ce vendredi 21 mai, à 19h !

Enfin, une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, profitez également de 2 nouveautés pour renforcer nos liens :

- Un site internet vendredisdelagglo.fr pour retrouver l’intégralité de notre programmation, les compagnies, les infos pratiques et comment se rendre dans les communes ;

- Une billetterie en ligne pour réserver vos places (entrée gratuite).