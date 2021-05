Montpellier - Mint s'engage auprès des consommateurs en quête d'éco-responsabilité

Energie verte - Abonnement mobiles – Site e-commerce de produits

Alors que l’entreprise vient de souffler ses 20 bougies, Mint fait peau neuve et s’engage toujours plus pour la transition écologique des français. Forte d’une nouvelle identité, marqueur de son engagement pour un monde plus respectueux de l’environnement, l’offre globale de Mint s’étoffe : après Mint Energie, Mint Solaire et Mint Mobile, l’entreprise montpelliéraine lance Mint Market, un site e-commerce de produits intelligents pour optimiser la consommation énergétique de sa maison.

Mint Energie : l’électricité verte et française la moins chère du marché

Lauréat du Prix Selectra du meilleur fournisseur d’électricité en 2020 et 2021, mais aussi élue Meilleur fournisseur d’énergie au palmarès Capital 2021, Mint Energie se hisse au 6ème rang des fournisseurs d’énergie en France, et compte déjà plus de 120 000 abonnés.

Ses atouts ?

La démocratisation des énergies vertes avec des tarifs inférieurs de 13 % aux tarifs règlementés d’EDF,

Le stockage des émissions carbone engendrées par la consommation électrique, via un programme de reboisement en Tanzanie, réalisé en collaboration avec son partenaire Reforest’Action : déjà plus de 360 000 arbres plantés.

L’optimisation de la consommation via une application de suivi en temps réel : Ma conso en direct

« Nous sommes en constante évolution sur nos offres afin de proposer des services qui répondent à notre mission prioritaire: sobriété pour l’environnement et pour le porte-monnaie de nos clients », explique Kaled Zourray, PDG de MINT. « Un des enjeux forts de Mint consiste en la démocratisation des énergies renouvelables. Donner les moyens à tous, via une offre d’énergie verte à un tarif inférieur au tarif habituellement pratiqué sur le marché, de participer à rendre le monde plus vert ».

Mint Mobile : des offres de téléphonie écoresponsables à partir de 6,99 €/mois

Avec Mint Mobile, les abonnés ont l’avantage de tarifs les plus bas du marché et sans engagement, avec un service client disponible et basé en France, tout en faisant un geste pour l’environnement.

Les clients Mint Mobile participent ainsi également au programme de reboisement en Tanzanie et ont accès à une gamme de smartphone reconditionnés en France. De plus, grâce au calculateur d’empreinte carbone en ligne, le client prend conscience de l’impact de sa consommation téléphonique.

Mint Market : des produits pour une maison intelligente économe en énergie

Entre technologie et écologie, Mint Market propose une gamme complète de produits intelligents pour optimiser la maîtrise de sa consommation au quotidien.

De la prise connectée au kit photovoltaïque prêt à l’emploi, Mint Market propose une large gamme de produits pour une maison économe en énergie : chauffage, éclairage, météo, domotique… Avec Mint Market, Mint ancre encore plus son engagement pour permettre de réaliser des économies en faveur d’un « monde plus vert ».

Dans quelques semaines, Mint annoncera un nouvel engagement fort en faveur de l’environnement, à travers son soutien « naturel » à une fondation œuvrant pour la reforestation au Brésil et à l’éducation environnementale.